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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

صدى البلد

يستعد منتخب مصر، للمشاركة في بطولة العاصمة الودية، التي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلاندا، في الفترة من 22 إلى 26 مارس الحالي.

،وأعلن المنتخب المصري استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي من المعسكر الحالي، بعد تعرضه لإصابة عضلية، وضم مصطفى شلبي لاعب الزمالك بدلا منه، ليفتح العديد من المحللين خاصة الزملكاوية النار على لاعب الأهلي بزعم تهربه من اللعب للمنتخب.

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رضا عبدالعال: الشحات مش مصاب

فجر رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن استبعاد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، من معسكر منتخب مصر خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة.

رضا عبد العال 

وقال رضا عبدالعال، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "حسين الشحات مش مصاب، كل دي أونطة، دي حاجة اسمها إصابة سياسية من أجل اللحاق بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وأنا معاه في اللي هو عمله ده".

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محدش يقدر يقول للأهلي لأ.. وحسام حسن أخطأ

أضاف عبد العال: "الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سحب لاعبيه أيضا من المنتخب ولم يتحرك أحد، وأنا بقول محدش يقدر يقول للأهلي لا".

الشحات في المنتخب 

وأكمل: "أرى أن هذا الأمر، خطأ حسام حسن من البداية، لأنه يعلم جيدا، أن النادي الأهلي ينتظره مباراة قوية في دوري أبطال أفريقيا، وكان لابد عدم ضمه هذا الكم من اللاعبين من الأهلي".

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الغندور: الشحات تهرب من منتخب مصر

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن تهرب حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من معسكر منتخب مصر، المقام حاليًا، استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية.

خالد الغندور 

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «يعني إيه حسين الشحات يسيب منتخب مصر عشان عنده تقلصات؟!، إحنا كنا عاملين حاملة قوية على محمد صلاح وهو مصاب وغاب عن مباريات مهمة لفريق ليفربول الإنجليزي».

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هل حسين الشحات سليم؟

وأضاف الغندور: «حسين الشحات خارج من مباراة البنك الأهلي سليم، وحصل بعدها راحة، جاتله تقلصات في المنتخب!، عصام الحضري كان بيبقى هيموت عشان يلعب مع المنتخب، وأبوجبل تعرض للإصابة بمزق في بطولة أمم أفريقيا قبل الماضية ولعب بحقن، ما يقعد في المنتخب وممكن يلحق المباراة الثانية».

لاعب الأهلي 

وتابع: «بقى عندنا سياسة جديدة، لو لاعب بيلعب في ناد كبير هيلاقي اللي يحميه ويبقى في ضهره، محمد صلاح كان مصابا وغاب عن مباريات مهمة، ورغم ذلك تعرض لانتقادات قوية، حسين الشحات سيتواجد مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني، أنا مش ضده، لكن مصر فوق الأهلي والزمالك».

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الأهلي يرد على اتهام الشحات بالهروب

علق مصدر داخل النادي الأهلي، على اتهام حسين الشحات لاعب الفريق الأول، بالتهرب من معسكر منتخب مصر، بادعاء الإصابة.

اتهام الشحات بالهروب 

وقال المصدر: حسين الشحات لم يتهرب من معسكر المنتخب، فتمثيل منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، ولاعبو الأهلي يعرفون جيدًا قيمة الانضمام للمنتخب الأول، ومن يتحدث عن تهرب لاعب من الأهلي وادعاء الإصابة غير صحيح على الإطلاق، والشحات لم يكن أساسيا في تشكيل الأهلي بالمباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي، وشارك كبديل».

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اللاعب كان يقاتل للانضمام للمنتخب

وأوضح المصدر، أن حسين الشحات يعلم جيدًا قيمة المشاركة مع منتخب مصر، وكان يقاتل في الفترة الأخيرة من أجل المشاركة مع الفراعنة في عهد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب، ولا يمكن إلقاء وتوزيع الشائعات بهذا الشكل، لأنها تضر اللاعب.

الشحات

وأضاف: «المنتخب أعلن إصابة حسين الشحات، وجرى استبعاده من قِبل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، واللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليا للتخلص من الإصابة».

رضا عبد العال خالد الغندور حسين الشحات رد الأهلي بطولة العاصمة الودية كرواتيا المنتخب المصري مصطفى شلبي إصابة عضلية

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