أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

أعلن نادي سيمبا التنزاني، تحديد يوم 29 مارس الحالي موعدا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين يومي 26-27 مارس الحالي لتحديد موعد السفر إلي تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني في

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مدرب سيمبا يعلن تحدي الاهلي

أكد سليماني ماتولا، المدرب المساعد في الجهاز الفني لسيمبا التنزاني، أن فريقه قادر على تجاوز الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حال استغلال أوراقهم بشكل جيد في مباراة الذهاب والإياب.

وقال سليماني ماتولا في تصريحات نقلتها شبكة آي تي بي التنزانية: "نحن نلعب مع الأندية العربية بانتظام منذ ثلاث أو أربع مواسم، لذا فهم منافسون مألوفون، نحن نعرفهم وهم يعرفوننا".

وأضاف لاعب سيمبا السابق: "أثق من أننا إذا لعبنا بأوراقنا بشكل جيد، فيمكننا الفوز على خصومنا المألوفين هذه المرة، المباراة ستكون صعبة لأنها تضم فرقًا معروفة لبعضها البعض، سنواجه خصمًا نفهمه، وسبق لنا مواجهته في الدوري الأفريقي، وإذا لعبنا بأوراقنا بشكل صحيح سنتجاوزه، حان الوقت الآن للعب بأوراقنا والتقدم إلى المرحلة التالية".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

تذاع مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

التقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 8 مباريات من قبل، حقق الأحمر الفوز خلال 3 لقاءات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مبارتين فقط في الدوري الأفريقي.

وسجل فريق الأهلي 12 هدفا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف من سيمبا، ولم يحقق أي فريق منهما الفوز خارج أرضه، حيث أقيمت أول مباراتين بين الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بدور الـ16 موسم 1985.

وتواجه الفريقان 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، بدور المجموعات لموسمين 2019 و2021، فيما جاءت المواجهة الأخيرة ببطولة دوري السوبر الأفريقي لموسم 2023.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين 0/5 وجاءت لصالح الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات في نسخة 2019.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا التنزاني في الوصافة بمجموعته برصيد تسع نقاط.

نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

كما أسفرت قرعة الدور الربع النهائي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، مع بترو أتليتكو الأنجولي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع أسيك ميموزا الإيفواري، ويواجه يانج أفريكانز التنزاني، صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مازيمبي وبترو أتليتكو في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من الترجي التونسي وأسيك ميموزا مع الفائز من صن داونز ويانج أفريكانز.