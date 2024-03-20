عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

صدى البلد

ازدادت وتيرة البحث عبر محرك جوجل عن "موعد تطبيق التوقيت الصيفي"، خلال الساعات الماضية،  تزامنًا مع قرب انتهاء فصل الشتاء، المقرّر أن ينتهي رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف، حيث يفكر المواطنون في مدة الصيام خلال المتبقي من الشهر الفضيل.

txt

تامر حسني يدافع عن نفسه من تهمة التعاون مع شركة تدعم الصهاينة

txt

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرّر له في شهر أبريل 2024، إذ إنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تغيير العمل بالتوقيت الشتوي إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الإثنين الأخير من شهر أبريل المقبل، والموافق 29 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

txt

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

txt

3 محترفين|رحيل 5 نجوم عن الأهلي في الصيف..وقناص الفريق جاهز خلال هذا التوقيت

التوقيت الشتوي يستمر 6 أشهر فقط

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ويستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 أشهر، لينتهي العمل به يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر، مع تقدم الساعة لتصبح الساعة الثانية عشرة صباحًا بدلاً من الحادية عشرة مساءً.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

txt

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

txt

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

هل يتغير موعد الإفطار والسحور والعيد مع التوقيت الصيفي؟

بدأ شهر رمضان، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ومن المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام لينتهي يوم 10 أبريل المقبل، لنستقبل عيد الفطر المبارك، والذي يستمر لـ 3 أيام حتى الجمعة 13 أبريل 2024، فيما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من منتصف الليل يوم الخميس الموافق 25 أبريل المقبل، عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

ووفقًا لتلك الحسابات، يكون شهر رمضان خارج التوقيت الصيفي، ويسير موعد الإفطار والسحور بصورة طبيعية، وفقًا للتوقيت الشتوي.

txt

تدفقات الخير بالشهر الكريم| كيف جمعت مصر 17 مليار دولار في أسبوعين؟

txt

أبرزهم المغربي والوافد الجديد| فرمان كولر يطيح بخمسة نجوم من تشكيل الأهلي

ضبط الساعة على التوقيت الصيفي

عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة.

ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس 2024، وبعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

موعد أذان الفجر آذان الفجر والمغرب رمضان تغيير التوقيت التوقيت الصيفي فصل الشتاء محرك جوجل فصل الربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رباعي الزمالك يمنحون الإدارة مهلة 10 أيام قبل تقديم شكوى لهذا السبب

مناقشة الوضع في غزة.. أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي الأسبوع المقبل

معجزة.. شوبير يزف أخبارا سارة عن حالة أحمد رفعت

بعد حبيبة الشماع.. تطورات مفاجأة في تحـ ـرش سائق بطالبة الجيزة

سره عجيب.. دعاء يرزقك المال والزواج والذرية ردده كثيرا في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

تدفقات الخير بالشهر الكريم| كيف جمعت مصر 17 مليار دولار في أسبوعين؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ