هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

ازدادت وتيرة البحث عبر محرك جوجل عن "موعد تطبيق التوقيت الصيفي"، خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع قرب انتهاء فصل الشتاء، المقرّر أن ينتهي رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف، حيث يفكر المواطنون في مدة الصيام خلال المتبقي من الشهر الفضيل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرّر له في شهر أبريل 2024، إذ إنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تغيير العمل بالتوقيت الشتوي إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الإثنين الأخير من شهر أبريل المقبل، والموافق 29 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

التوقيت الشتوي يستمر 6 أشهر فقط

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ويستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 أشهر، لينتهي العمل به يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر، مع تقدم الساعة لتصبح الساعة الثانية عشرة صباحًا بدلاً من الحادية عشرة مساءً.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

هل يتغير موعد الإفطار والسحور والعيد مع التوقيت الصيفي؟

بدأ شهر رمضان، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ومن المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام لينتهي يوم 10 أبريل المقبل، لنستقبل عيد الفطر المبارك، والذي يستمر لـ 3 أيام حتى الجمعة 13 أبريل 2024، فيما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من منتصف الليل يوم الخميس الموافق 25 أبريل المقبل، عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

ووفقًا لتلك الحسابات، يكون شهر رمضان خارج التوقيت الصيفي، ويسير موعد الإفطار والسحور بصورة طبيعية، وفقًا للتوقيت الشتوي.

ضبط الساعة على التوقيت الصيفي

عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة.

ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس 2024، وبعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.