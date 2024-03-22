كانو هيقعدوا عبد المنصف في البيت|حكاية فيلمين رفضتهما لقاء الخميسي بسبب مشهدين شهيرين

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي، قوائم ترند موقع "أكس"، بعد التصريحات المثيرة التي أدلت بها خلال ظهورها في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، وهجومها على عدد من زملائها في الوسط الفني.

انتصار طول الوقت بتفتي

شنت الفنانة لقاء الخميسي، هجوم حاد على زميلتها انتصار، بسبب حديث الأخيرة عنها في البرامج التلفزيونية على مدار سنوات في مناسبات مختلفة.

لقاء الخميسي

ووجهت المذيعة سؤالا للفنانة لقاء الخميسي حول زميلتها انتصار، وعن علاقتهما، حيث أكدت أن علاقتهما كانت جيدة، لكنها وصفت زميلتها بكونها لا تتوقف عن الكلام، ثم تابعت قائلة: "طول الوقت بتفتي"، مشيرة إلى كون البعض أرسل إليها مقطع فيديو لانتصار وهي تتحدث عنها.

رفضت فيلمين عشان جوزي كان هيقعد في البيت

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن رفضها المشاركة في فيلم "إحكي يا شهرزاد"، وفيلم "سكوت هنصور" بسبب المشاهد الجريئة.

لقاء وعبد المنصف

وقالت لقاء، إنها لم تعتاد تصوير المشاهد الجريئة في الأفلام، مضيفة: "اللي جوزي رفضه أنا كمان كنت هرفضه، ولو كنت أنا صممت مكنش هيقبل، وكان هيبقى في مشكلة، ولو المشهد ده كنت عملته محمد عبد المنصف كان هيقعد في البيت".

رفضت فيلم وحيد حامد بسبب مشهد السرير

وأضافت الخميسي: "فيلم إحكي يا شهرزاد اتعرض عليا دور المحامية اللي كانت قصاد أستاذ محمود حميدة، وكان في مشهد على السرير، واللي رشحني أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، وقابلته في الفندق وأخدت منه الأسكربيت".

وتابعت: "بعد ما قريت الإسكربيت رجعت قولتله مش هقدر أعمله علشان مشهد على السرير، قالي أنتي بتهزري أنتي بترفضي فيلم لـ وحيد حامد وأنا شايفك نجمة؟".

لقاء

واستطردت: "قلت له أنا آسفه أنا مش عايزة أرفض الفيلم لكن لو حضرتك شيلت المشهد ده همثل، قالي مش أنتي اللي هتقولي لي أشيل إيه ومشيليش إيه".

لقاء وزوجها

وأكملت: "زوجي عبدالمنصف لم يتدخل وهو كان سيرفض هذا المشهد وكان هيبقى في مشكلة وقتها لو عملت المشهد، لأن وقتها كان في حرب كبيرة من جمهور الزمالك، وأنا مكنتش حابه أعمل لجوزي مشاكل".

محدش يبوسني غير اللي بحبه

عن رفضها المشاركة في فيلم "سكوت هنصور"، أكدت انها مكثت في البيت أسبوع تبكي، رغم إنها في هذا الوقت لم تتزوج حارس المرمى محمد عبدالمنصف، متابعة: "أنا رفضت لأني مكنتش هعرف أعمله، ولو رجع بيا الزمن هوافق على الفيلم لكنه هرفض مشهد القبلة.. أنا محدش يبوسني غير اللي بحبه".

لقاء و اوسا

أما بشأن رفضها خوض تجربة التمثيل مع خالد يوسف، أوضحت أن الفيلم كان به مشهد تقيل قوي وصعب، وقتها كانت متزوجة من محمد عبدالمنصف.

لقاء ترد على انتقادات مشهد الرقص في الزوجة الرابعة

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن نجاح شخصيتها في مسلسل الزوجة الرابعة بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتعاونها مع الفنانة علا غانم، بجانب التعليق على انتقادات مشهد الرقص في العمل.

لقاء الخميسي

وقالت لقاء الخميسي، عن انتقادات مشهد الرقص في مسلسل الزوجة الرابعة: "المخرج كان عايز كده، وده شغل، هو الرقص برا رمضان حلال، وجوا رمضان حرام، وطبعًا اتشتمت على المشهد بتاع الرقص في الزوجة الرابعة، ولما أنا بتشتم زوجي بيزعل، وده شغلي واللوكيشن مليان ناس وأنا أصلًا مبعرفش أرقص شرقي".