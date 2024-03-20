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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ادعوا له| منظار جديد وتطور مفاجئ يكشفان حالة أحمد رفعت.. ماذا قال الأطباء؟

صدى البلد

أثارت أزمة أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، اهتمام الجمهور خلال الأيام الماضية بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، وتحدث عنها الكثير من المختصين فى مقدمتهم الدكتور جمال شعبان والدكتور موسى نصيف.

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القهوة بريئة من حالة رفعت

قال الدكتور موسى نصيف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى جود شبرد تكساس الأمريكية، فى مداخلة ببرنامج إذاعى، إن التشخيص الصحيح لحالة اللاعب أحمد رفعت هو اختلال في ضربات القلب وهذا السبب أدى لسكتة القلبية، ولكنه اختلف فى أن القهوة ليست السبب الوحيد الذي يؤدي لهذه الأزمة الصحية القوية.

أحمد رفعت 

وأضاف “موسى” أن القهوة تحتوى على نسبة محدودة من الكافيين وإذا تناول الإنسان السليم 4 فناجين من القهوة فلن يتعرض لسكتة قلبية، ولكن المشكلة في الأشياء الأخرى التى يتناولها بشكل دوري أو تناولها فى نفس اليوم، مثل بعض المكملات الغذائية والمواد المنشطة".

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تطورات حالة لاعب فيوتشر

كشف مصدر طبى بالمستشفى الذى يخضع فيه أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للعلاج على مدار الأيام الماضية، تفاصيل تطورات حالة اللاعب خلال الساعات الأخيرة فى ظل وضعه على أجهزة العناية المركزة.

لاعب فيوتشر

وأكد المصدر، أن أحمد رفعت فى تحسن مستمر وإن كان بطيئاً، مؤكداً أن هناك ارتفاع فى درجة الوعى، واللاعب يتفاعل مع الأطباء عندما يتحدثون إليه فى الوقت الذى يتم فيه تقليل الأدوية المهدئة لجعله فى حالة سبات.

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أشعة جديدة على الرئة

وأضاف المصدر، أن هناك تحسناً ملحوظاً فى وظائف الكبد، مضيفاً أن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة على الرئة للتعرف على مدى استجابتها للعلاج، خاصة أن الرئة كانت أكثر الأجهزة التى تأثرت من طول فترة الإنعاش القلبى الرئوى بعد توقف قلب اللاعب لساعة ونصف تقريباً.

سقوط أحمد رفعت 

وكان صلاح عقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس قد أكد أن هناك تحسنا فى حالة أحمد رفعت، وأضاف "الأطباء يفضلون بقاءه فى حالة التخدير كى لا يبذل جهدا كبيرا مما يؤثر عليه بالسلب، والطبيب المختص بقياس درجة الإفاقة قال له: اضغط على يدى.. فاستجاب رفعت فى إشارة لتحسنه".

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الخطوة الاهم في علاج أحمد رفعت

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن الخطوة الأهم في علاج أحمد رفعت لاعب الفريق، الذي يرقد دخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وليد دعبس

وأكد وليد دعبس رئيس النادي، أن هناك حالة من الارتياح بعد فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك كان الأهم بالنسبة له ومن ثم استكمال باقي مراحل العلاج.

وقال في تصريحات عبر برنامج تليفزيوني: «حالة أحمد رفعت قريبة من الاستقرار، ولكن هناك فارق كبير بكل تأكيد بعد فصل جهاز التنفس الصناعي».

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رئيس مودرن فيوتشر: اللاعب استعاد جزء من الوعي

أضاف دعبس: «رفعت استعاد جزء من الوعي، وهو في الأساس لم يكن في غيبوبة مطلقا، فقط حصل على جرعة مخدر من أجل وجوده على جهاز التنفس الصناعي، واللاعب سيستعيد الوعي بمرور الوقت».

لحظة سقوط لاعب مودرن فيوتشر 

وأكمل «دعبس»: «أتمنى أن يتعافى اللاعب سريعًا، وجرى منع الزيارة عنه، من أجل راحته التامة، وأطمئن الجميع أن الأمور طيبة بالنسبة لحالة أحمد رفعت، وسعيد بوجود تطور وتحسن في حالة أحمد رفعت، وهناك حالة سعادة كبيرة بين زملائه في الفريق بعد سماع هذه الأخبار، والتي منحتهم دافع كبير في التدريبات الجماعية».

منظار جديد وتطور مفاجئ حالة اللاعب أحمد رفعت أزمة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر وعكه صحية شديدة الاتحاد السكندري

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