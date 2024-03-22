الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

ترددت الأنباء خلال الساعات الماضية، عن إصابة مصطفي شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، خلال معسكر المنتخب الوطني الحالي للبطولة الدولية الودية "كأس عاصمة مصر"، التي تقام فى الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

شوبير يعلق على إصابة نجله

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على إصابة نجله مصطفى في تصريحات تليفزيونية، على لقطات من مران المنتخب، قائلا: يبدو أن مصطفى شوبير اشتكى من شيء في ظل وجود طبيب الفريق بجواره، ونتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تكون الأمور بسيطة.

احمد شوبير

واستأنف مصطفى شوبير تدريباته بشكل طبيعي مع منتخب مصر تحت قيادة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، استعدادًا لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية، حيث من الممكن أن يكون الحارس الثاني خلال معسكر المنتخب الوطني الجاري.

مصير مصطفى شوبير بعد إعلان إصابته

كشف مصدر طبي بالمنتخب المصري عن مصير مصطفى شوبير مع الفراعنة بعد إعلان والده الإعلامي أحمد شوبير إصابته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أمس.

مصطفى شوبير

وقال المصدر: «ما حدث أن الجهاز الطبي أجرى اختبارا لظهر مصطفى شوبير بعد تداخل بسيط معه خلال التدريبات، لكن لا يوجد شيء بالحارس، وهو سليم وجاهز للمشاركة في المباريات، ومشاركته من عدمها في يد الجهاز الفني وليس الجهاز الطبي».

موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا

تقام المباراة الأولى من كأس عاصمة مصر الدولية، بين منتخب مصر ونظيرة منتخب نيوزيلاندا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بإستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، في أول مباراة للفراعنة على هذا الملعب.

تدريب المنتخب

حراس مرمى منتخب مصر

ووافق الأمن على حضور 30 الف مشجع في مباراة منتخب مصر ضد نيوزلندا في مباراة نصف نهائي كأس عاصمة مصر، وذلك لحضور عدد كبيرة من الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني، حيث تعد بطولة كأس عاصمة مصر الدولية، بروفة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والمقرر خوضهما في يونيو المقبل.