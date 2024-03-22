عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

صدى البلد

ترددت الأنباء خلال الساعات الماضية، عن إصابة مصطفي شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، خلال معسكر المنتخب الوطني الحالي للبطولة الدولية الودية "كأس عاصمة مصر"، التي تقام فى الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

txt

أول ظهور للعميد في قيادة الفراعنة| كيف علق حسام حسن على استبعاد هذا اللاعب؟

txt

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

شوبير يعلق على إصابة نجله

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على إصابة نجله مصطفى في تصريحات تليفزيونية، على لقطات من مران المنتخب، قائلا: يبدو أن مصطفى شوبير اشتكى من شيء في ظل وجود طبيب الفريق بجواره، ونتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تكون الأمور بسيطة.

احمد شوبير 

واستأنف مصطفى شوبير تدريباته بشكل طبيعي مع منتخب مصر تحت قيادة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، استعدادًا لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية، حيث من الممكن أن يكون الحارس الثاني خلال معسكر المنتخب الوطني الجاري.

txt

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

txt

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

مصير مصطفى شوبير بعد إعلان إصابته

كشف مصدر طبي بالمنتخب المصري عن مصير مصطفى شوبير مع الفراعنة بعد إعلان والده الإعلامي أحمد شوبير إصابته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أمس.

مصطفى شوبير 

وقال المصدر: «ما حدث أن الجهاز الطبي أجرى اختبارا لظهر مصطفى شوبير بعد تداخل بسيط معه خلال التدريبات، لكن لا يوجد شيء بالحارس، وهو سليم وجاهز للمشاركة في المباريات، ومشاركته من عدمها في يد الجهاز الفني وليس الجهاز الطبي».

txt

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

txt

ادعوا له| منظار جديد وتطور مفاجئ يكشفان حالة أحمد رفعت.. ماذا قال الأطباء؟

موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا  

تقام المباراة الأولى من كأس عاصمة مصر الدولية، بين منتخب مصر ونظيرة منتخب نيوزيلاندا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بإستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، في أول مباراة للفراعنة على هذا الملعب.

تدريب المنتخب 
حراس مرمى منتخب مصر 

ووافق الأمن على حضور 30 الف مشجع في مباراة منتخب مصر ضد نيوزلندا في مباراة نصف نهائي كأس عاصمة مصر، وذلك لحضور عدد كبيرة من الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني، حيث تعد بطولة كأس عاصمة مصر الدولية، بروفة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والمقرر خوضهما في يونيو المقبل.

الاسعاف نقلته من تدريب المنتخب اصابه مصطفي شوبير تدريب المنتخب مباراة مصر ونيوزيلاندا كأس عاصمة مصر الدولية العاصمة الإدارية الجديدة المنتخب الوطني بوركينا فاسو حسام حسن النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

موعد صرف معاش أبريل

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: دخول المساعدات براً لغزة سيحول دون وقوع مجاعة

الحكومة تتحمل فرق زيادة تكلفة الخبز المدعم وتُقرر زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز

إقالة مسئولين في اتحاد الكرة الاسباني بسبب قضية فساد

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار في السوق الموازية

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

فيديو

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ