حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

أثار إعلان تلفزيوني لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، ضجة كبرى، بسبب أغنية "دقوا الشماسي" التي قدمها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ عام 1969 في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وطريقة غناء بطلة الإعلان الشابة للأغنية، وهو ما أغضب عددا كبيرا من المشاهدين.

أول بطولة إعلانية تثير الجدل

قدمت الوجه الجديد الشابة ملك الحسيني، إعلانا يهدف إلى الترويج لأحد المنتجعات السياحية، ولجأت بطلته الى غناء الأغنية الخاصة بالعندليب الاسمر "دقوا الشماسي" بشكل مختلف، لجذب الأنظار.

لقطات من الاعلان

وظهرت ملك في الإعلان وهي تردد كلمات أغنية عبدالحليم حافظ الشهيرة “دقوا الشماسي”، بطريقة غريبة وإيقاع بطيء، ما دفع الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستفسار عن هويتها وخلفيتها.

هجوم وانتقادات بالجملة

تسبب أداء ملك الحسيني للأغنية، في هجوم كبير وانتقادات بسبب الطريقة التي قدمت بها الأغنية، ورأى البعض أنها قدمت بشكل سيئ للغاية، ولا يليق بالأغنية الأصلية.

منشور صبري فواز

الهجوم لم يقف عند حد الجمهور، حيث هاجم الفنان صبري فواز الإعلان، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليه كده.. ليه كده.. دقوا الشماسي دي غنوة حلوة ومبهجة وكلها طاقة وحيوية.. ما ينفعش تتغنى كده.. والله ما ينفع".

منشور أيمن سلامة

نفس الأمر الذي قام به المؤلف أيمن سلامة، الذي كتب: "هو منير مراد مالوش ورثة يمنعوا العبث بألحانه؟.. طب عبد الحليم حافظ مالوش ورثة يمنعوا مهزلة دقوا الشماسي بهذا الصوت النسائي الضعيف السيئ.. إعلان فاشل بمعنى الكلمة".

من هي ملك الحسيني؟

الهجوم على الإعلان، بات واحدا من الموضوعات واسعة التداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتساءل الجميع عن بطلة الإعلان، وهي ملك الحسيني التي شاركت بالغناء والتمثيل في عدد من الأعمال.

ملك الحسيني

ملك الحسيني من مواليد القاهرة 5 سبتمبر 1993، مغنية وممثلة مصرية درست في الجامعة الأمريكية وتخرجت فيها عام 2014، شاركت بالموسم الثاني من برنامج المسابقات "ذا إكس فاكتور أرابيا" عام 2015، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" عام 2017، خاضت تجربة العمل كمذيعة لأول مرة ببرنامج "نوتة وصل" عام 2019، وبرنامج "غني ع العالي" عام 2021.

بطلة الاعلان

عمرو سلامة وملك وأحمد مالك وويجز

بعدها وقع اختيار المخرج عمرو سلامة عليها للمشاركة بمسلسل "بيمبو" عام 2021، وسط عدد كبير من النجوم الشباب والوجوه الجديدة منهم مطرب الراب ويجز لأول مرة، والفنان أحمد مالك، لتلفت الأنظار لها ولموهبتها لتشارك بعدها بمسلسل "ريفو" عام 2022 بطولة المطرب أمير عيد، مرورًا بالجزء الثاني من المسلسل والذي عرض خلال العام الماضي، كما قدمت بعض البرامج كمذيعة خلال مسيرتها، وشاركت في غناء عدد من الأغنيات، لكن الإعلان الذي قدمته مؤخرا تسبب في معرفة الجمهور بها بشكل واسع، بعد الجدل الذي أحدثته.