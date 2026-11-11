انفجاران عنيفان يهزان مدينة عدن جنوبي اليمن.. وأنباء عن سقوط 7 قتلى

هز انفجاران عنيفان مدينة عدن، جنوب اليمن، وسط حالة من الاستنفار الأمني والترقب لمعرفة ملابسات الحادث، في تطور جديد يثير المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأفاد تقرير الاعلام المحلي بسماع دوي انفجارين قويين في المدينة، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، فيما أكدت وسائل إعلام محلية وقوع الانفجارين، مشيرة إلى سقوط قتلى ومصابين جراء الحادث، وفق حصيلة أولية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجارين أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة طفلة، دون توافر تفاصيل نهائية بشأن هويات الضحايا أو طبيعة الإصابات، كما لم تتضح على الفور المواقع التي شهدت الانفجارين أو حجم الأضرار المادية الناجمة عنهما.

ولم تتوافر معلومات رسمية مؤكدة بشأن أسباب الانفجارين، أو ما إذا كانا ناجمين عن هجوم صاروخي أو عبوات ناسفة أو حادث أمني آخر، كما لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى وقت تداول الأنباء الأولية.

ويأتي الحادث في ظل ظروف أمنية وعسكرية معقدة تشهدها اليمن، مع استمرار التوترات على عدة جبهات، وتصاعد المخاوف من امتداد المواجهات إلى المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وكانت عدن قد شهدت خلال أكتوبر الماضي تطورات أمنية متلاحقة، من بينها انفجارات استهدفت محيط منشآت حكومية ومواقع مرتبطة بالسلطات اليمنية، ما أعاد ملف أمن المدينة إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي.

وتترقب الأوساط اليمنية صدور توضيحات من السلطات الأمنية بشأن طبيعة الانفجارين والجهة المسؤولة عنهما، إلى جانب الكشف عن الحصيلة النهائية للضحايا والخسائر.