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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

صدى البلد

جدد الإعلان عن حفل مطرب الراب الأمريكي كاني ويست بمنطقة هرم سقارة بالجيزة، الجدل بشأن حفلات «الرابر» العالميين بالقاهرة.

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حفل مثير للجدل 20 أبريل في سقارة

شهد العام الماضي جدلاً واسعاً حول حفل الأمريكي ترافيس سكوت، الذي ألغي العام الماضي، بعد أن رفضت الجهات الأمنية المصرية، ونقابة المهن الموسيقية إقامته تحت سفح الأهرام، لدرء «الشكوك حول إمكانية قيامه بممارسة طقوس غير لائقة».

كاني ويست

حفل كاني ويست من المقرر أن يقام في العشرين من شهر أبريل المقبل، في منطقة هرم سقارة بالجيزة، هو الأول له في مصر، وسيشهد مشاركة 5 فنانين آخرين لم يكشف عن هويتهم.

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إنذار لنقابة الموسيقيين لإلغاء الحفل

نظراً لتشابه «أفكار كاني ويست وترافيس سكوت» تقدم أحد المحامين بإنذار للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يطالبه فيه بعدم الموافقة على إقامة حفل كاني ويست بسبب طقوسه وأفعاله التي يقدمها على المسرح.

وأوضح المحامي تفاصيل شكواه، قائلاً: «مصر متدينة بطبعها، ولا تسمح بالخروج عن النص، لذلك يجب التصدي لكل عوامل الخروج عن الآداب العامة».

وأضاف: «كنت أول من طلب منع حفل ترافيس سكوت، ووقف خلفي الملايين من المصريين، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم بسبب ما يفعله من طقوس في حفلاته، ما يتسبب أحياناً في سقوط ضحايا وقتلى».

وحذر من أن «المغني الأمريكي كاني ويست لا يختلف كثيراً عن ترافيس سكوت، ولذلك قدمت إنذاراً للنقيب مصطفى كامل أطالبه بمنع إقامة الحفل، وتقدمت ببلاغ للنائب العام لتوضيح مخاطر إقامة الحفل على أرض مصرية».

وأوضح ان المطرب أعلن أنه قادم ومعه 5 مطربين آخرين دون الكشف عن هويتهم للغناء تحت سفح هرم سقارة، ورفض الكشف عن تفاصيلهم أو جنسياتهم، أو ما الذي سيفعلونه أثناء الحفل، كما أن كاتي نفسه يقدم طقوساً غريبة وأفعاله لا تليق، وحفلاته مصورة ومنشورة عبر موقع يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الموسيقيين تدعم إقامة الحفل في موعده

قال منصور هندي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ورئيس لجنة العمل: «نحن كنقابة نتعامل بالأوراق والتصاريح، الجهة المنظمة للحفل قامت باستخراج التصاريح، ودفعت الرسوم الخاصة بالحفل، وكل أوراقها سليمة، ومعها تصاريح الجهات الأمنية التي ستؤمن موقع الحفل»، مضيفاً: «بناء على ذلك، وافقنا على إقامة الحفل، وسيقام في موعده المحدد 20 أبريل في منطقة هرم سقارة بالجيزة».

منصور هندي 

ورفض هندي المقارنة بين حفل كاني ويست وحفل ترافيس سكوت الملغى معتبراً أن الجهات الأمنية هي صاحبة الكلمة الأخيرة في إقامة مثل هذه الحفلات من عدمها.

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من هو كاني ويست؟

كاني ويست هو مطرب راب و«هيب هوب» أمريكي شهير، ويعد من أهم وأفضل مطربي العالم، حيث تم تصنيفه من قبل موقع Rolling Stone ضمن أفضل 500 من كتاب الأغاني في التاريخ، وجاء في المركز رقم 84، وحاز على جائزة «جرامي» عام 2021 (أهم جائزة تمنح للموسيقيين).

ويست مع كيم كاردشيان واولادهما 

واشتهر ويست في الأوساط الفنية بزواجه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لمدة 8 سنوات أثمرت عن إنجاب أربعة أطفال.

كيم كاردشيان سقارة كاني ويست مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت نقابة الموسيقيين

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