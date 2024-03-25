قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

حقيقة تغيير مركز عبدالله السعيد

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق بشأن عبدالله السعيد صانع الألعاب وإمكانية تغيير مركزه.

جوميز

وخرجت بعض الأنباء في الساعات الماضية بشأن تغيير مركز عبدالله السعيد إلى صانع ألعاب بدلًا من خط الوسط.

عبدالله السعيد

وأكد المصدر، أن كل تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن المدرب لن يغير مركز عبدالله السعيد من الأساس.

خط الوسط الأنسب لـ السعيد

وتابع المصدر: "جوميز متمسك بالدفع بالسعيد في مركز خط الوسط ويراه الأنسب له، لأنه يساعده على الاستحواذ بشكل كبير".

السعيد

ويرى جوميز أن الدفع بالسعيد في خط الوسط الصريح سيساعده على الاستفادة بلاعب آخر في مركز صانع الألعاب، سواء أوباما أو ناصر ماهر، مما يساعده على الكثافة الهجومية بصورة كبيرة.

لاعب وسط الزمالك

وشهدت الساعات الماضية عدة جلسات منفردة بين جوميز والسعيد لمحاولة تطوير مهامه والوصول لأفضل شكل فني منه وسط ثقة المدرب الكبيرة في عبدالله السعيد.

هل يظهر زيزو أمام فيوتشر ؟

بات أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك قريبا من المشاركة أمام مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عبر قناة النادي، عن المحاولات القوية للحاق زيزو بمباراة الذهاب أمام مودرن فيوتشر، قائلا: "كان هناك تحسن كبير يوم السبت وبنسبة كبيرة سيكون متواجدا في مباراة الأحد المقبل".

موقف مستشفى الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، عن موقف باقي اللاعبين المصابين بالزمالك، وموعد عودة كل منهم.

أشرف روقا

وقال أسامة: "محمد أشرف روقا كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية ونقوم بتجهيزه، ولن يتم المجازفة به في مباراة الذهاب".

إبراهيما نداي

وأضاف: "إبراهيما نداي سيخضع لأشعة لمتابعة حالته وتحديد موعد عودته للمباريات، وإصابته كانت عبارة عن قطع في وتر العضلة الضامة".

الونش

واختتم أسامة تصريحاته "محمود حمدي الونش أنهى المرحلة الأولى من التأهيل، وسيبدأ المرحلة الثانية بعد رمضان، بينما عبد الشافي سيبدأ المرحلة الأولى بعد الجراحة".