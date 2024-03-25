عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

صدى البلد

احتفل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بالزيارة التي قام بها منتخب بلاده لمنطقة أهرامات الجيزة اليوم الأحد على هامش المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر المقامة حاليًا وقبل المباراة النهائي التي يخوضها أمام الفراعنة.

txt

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

txt

اللي خايف منه حصل| أزمات كولر تتفاقم.. وكابوس سيمبا والزمالك يطارده .. ماذا يفعل ؟

احتفالات كرواتيا بأعجوبة العالم

كتب الحساب الرسمي لمنتخب كرواتيا على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أعجوبة كرة القدم في العالم وأعجوبة العالم القديمة".

وتأهل منتخب كرواتيا الى المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب نظيره تونس في المباراة التي أقيمت بينهما السبت.

txt

كانو هيقعدوا عبد المنصف في البيت|حكاية فيلمين رفضتهما لقاء الخميسي بسبب مشهدين شهيرين

txt

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

مودريتش يستعرض مهاراته أمام الأهرامات

واستعرض لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، مهاراته الكروية أمام الأهرامات، خلال زيارته رفقه لاعبى المنتخب الكرواتى للأهرامات الثلاثة في الجيزة، قبل مواجهة منتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية. المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل.

مودريتش 

وحرص نجوم كرواتيا على زيارة الأهرامات الثلاثة وقاموا بإظهار مهاراتهم فى كرة القدم والاستمتاع بما يشاهدونه من أجواء رائعة، بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح.

txt

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

txt

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

العميد يستعد بلاعبين يرغبون في الثأر من مودريتش

يستعد حسام حسن بقائمة من اللاعبين أصحاب العيار الثقيل، وهي نفس القائمة التي كانت متواجدة في خسارة الأهلي أمام مونديال الأندية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في وجود لوكا مودريتش لاعباً في صفوف ريال مدريد.

لوكا مودريتش 

ويعد تواجد لوكا مودرتش قائد منتخب كرواتيا، محفزا لعناصر الأهلي الدولية للثأر، خاصة أن المتواجدين في القائمة هم نفس العناصر الأساسية التي تلقوا الهزيمة القوية في فترة سابقة.

لاعبو الاهلي

وجاء اللاعبين المتواجدين في قائمة حسام حسن وصادف وجودهم قبل ذلك مع الأهلي، هم محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمد شريف قبل الرحيل إلى الخليج، محمد مجدي “قفشة”، رامي ربيعة، حمدي فتحي قبل الانتقال إلى الفريق القطري، ومروان عطية.

txt

أول ظهور للعميد في قيادة الفراعنة| كيف علق حسام حسن على استبعاد هذا اللاعب؟

txt

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا

بالعودة لتاريخ مواجهات المنتخبين لم يلتق منتخب مصر بنظيره الكرواتي سوى في مباراة واحدة ببطولة كأس الرئيس الكوري الودية بتاريخ 13 يونيو عام 1999 والتي جمعتهما بالعاصمة سيول وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 2-2 وسجل وقتها حسام حسن هدفين الفراعنة.

حسام حسن 

خاض منتخب مصر مباراة كرواتيا الوحيدة بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري بينما كان يقود كرواتيا فنيًا كيروسلاف بلازيفيتش والذي حقق معهم إنجازا بمونديال 1998 بفرنسا.

لعب المنتخب أمام كرواتيا بتشكيل مكون من نادر السيد - عبدالظاهر السقا - ابراهيم حسن - مدحت عبدالهادي - محمد يوسف- هادي خشبة - حسام عبد المنعم - ياسر ريان - عبدالستار صبري - أحمد حسن.

txt

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

txt

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

موعد مباراة مصر ضد كرواتيا

من المقرر أن يلتقي منتخبا مصر ضد كرواتيا في تمام العاشرة من مساء بعد غدًا الثلاثاء على ملعب "استاد العاصمة" في نهائي البطولة.

وسبق أن تأهل منتخب مصر الى المباراة النهائية على حساب نيوزيلندا بهدف سجله الأناكوندا مصطفى محمد من ركلة جزاء.

مودريتش يستعرض مهاراته الأهرامات حسام حسن كعبه عالي لاعبوا الأهلي كلمة السر الاتحاد الكرواتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

ترشيحاتنا

قيمة عيار 21 الآن.. آخر تحركات الذهب اليوم الإثنين 25 مارس| تعرف عليها

أول جلسة بعد وفاة الموسيقار.. بعد قليل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

يتاجر بالدولار.. تحقيقات موسعة مع أجنبي سقط في قبضة مباحث أكتوبر

رسوم جديدة لترخيص مزاولة حرفة في قانون العمل الجديد.. 4 فئات مستثناة

حظر النقاب فى المدارس بداية العام الدراسي الجديد..تعرف على عقوبة التمييز بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

بأحضان والدها.. ابنة أحمد صيام تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أكبر ترقية لهواتف آيفون.. آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لشاشتها فما هي؟

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ