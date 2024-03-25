مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

احتفل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بالزيارة التي قام بها منتخب بلاده لمنطقة أهرامات الجيزة اليوم الأحد على هامش المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر المقامة حاليًا وقبل المباراة النهائي التي يخوضها أمام الفراعنة.

احتفالات كرواتيا بأعجوبة العالم

كتب الحساب الرسمي لمنتخب كرواتيا على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أعجوبة كرة القدم في العالم وأعجوبة العالم القديمة".

وتأهل منتخب كرواتيا الى المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب نظيره تونس في المباراة التي أقيمت بينهما السبت.

مودريتش يستعرض مهاراته أمام الأهرامات

واستعرض لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، مهاراته الكروية أمام الأهرامات، خلال زيارته رفقه لاعبى المنتخب الكرواتى للأهرامات الثلاثة في الجيزة، قبل مواجهة منتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية. المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل.

مودريتش

وحرص نجوم كرواتيا على زيارة الأهرامات الثلاثة وقاموا بإظهار مهاراتهم فى كرة القدم والاستمتاع بما يشاهدونه من أجواء رائعة، بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح.

العميد يستعد بلاعبين يرغبون في الثأر من مودريتش

يستعد حسام حسن بقائمة من اللاعبين أصحاب العيار الثقيل، وهي نفس القائمة التي كانت متواجدة في خسارة الأهلي أمام مونديال الأندية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في وجود لوكا مودريتش لاعباً في صفوف ريال مدريد.

لوكا مودريتش

ويعد تواجد لوكا مودرتش قائد منتخب كرواتيا، محفزا لعناصر الأهلي الدولية للثأر، خاصة أن المتواجدين في القائمة هم نفس العناصر الأساسية التي تلقوا الهزيمة القوية في فترة سابقة.

لاعبو الاهلي

وجاء اللاعبين المتواجدين في قائمة حسام حسن وصادف وجودهم قبل ذلك مع الأهلي، هم محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمد شريف قبل الرحيل إلى الخليج، محمد مجدي “قفشة”، رامي ربيعة، حمدي فتحي قبل الانتقال إلى الفريق القطري، ومروان عطية.

حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا

بالعودة لتاريخ مواجهات المنتخبين لم يلتق منتخب مصر بنظيره الكرواتي سوى في مباراة واحدة ببطولة كأس الرئيس الكوري الودية بتاريخ 13 يونيو عام 1999 والتي جمعتهما بالعاصمة سيول وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 2-2 وسجل وقتها حسام حسن هدفين الفراعنة.

حسام حسن

خاض منتخب مصر مباراة كرواتيا الوحيدة بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري بينما كان يقود كرواتيا فنيًا كيروسلاف بلازيفيتش والذي حقق معهم إنجازا بمونديال 1998 بفرنسا.

لعب المنتخب أمام كرواتيا بتشكيل مكون من نادر السيد - عبدالظاهر السقا - ابراهيم حسن - مدحت عبدالهادي - محمد يوسف- هادي خشبة - حسام عبد المنعم - ياسر ريان - عبدالستار صبري - أحمد حسن.

موعد مباراة مصر ضد كرواتيا

من المقرر أن يلتقي منتخبا مصر ضد كرواتيا في تمام العاشرة من مساء بعد غدًا الثلاثاء على ملعب "استاد العاصمة" في نهائي البطولة.

وسبق أن تأهل منتخب مصر الى المباراة النهائية على حساب نيوزيلندا بهدف سجله الأناكوندا مصطفى محمد من ركلة جزاء.