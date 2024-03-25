4 أسلحة كرواتية تصنع الفارق|كيف استعد العميد للمباراة النهائية.. وبدلاء حجازي وعاشور

يستعد منتخب مصر الأول، لمواجهة كرواتيا، في لقاء من العيار الثقيل، لاسيما أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يأمل في تحقيق أول بطولة له مع منتخب الساجدين، خلال الفترة الحالية.

دراسة دقيقة لمنتخب كرواتيا

عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، جلسة مع لاعبي المنتخب، من أجل دراسة كرواتيا، ونقاط القوة والضعف لدى لاعبي

الخصم، بهدف السيطرة وفرض الاستحواذ داخل الملعب، لحصد لقب البطولة.

الجهاز الفني للمنتخب

ويدرس حسام حسن العديد من الوجوه الجديدة في المواجهة المقبلة أمام كرواتيا، وذلك لتعويض غياب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، الذي غاب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

بديل حجازي في المنتخب

يسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لتجهيز جميع اللاعبين، خلال الفترة الحالية، لاسيما أن هناك العديد من الإصابات التي ضربت صفوف الفراعنة، خلال الفترة الحالية، بجانب خروج أحمد حجازي، من المعسكر.

حجازي يغادر المنتخب

وأكد مصدر بالجهاز الفني، أن حسام حسن، يفاضل بين رامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام، من أجل تعويض خروج أحمد حجازي، من معسكر الفراعنة، بسبب ظروف أسرية، خلال الساعات القليلة الماضية.

كيف يفكر العميد في بديل عاشور؟

يفكر حسام حسن، في عدد من الحلول لتعويض غياب إمام عاشور الذي أصيب في الكتف باللقاء الماضي أمام نيوزيلندا، حيث يستهدف الاعتماد على محمد مجدي “أفشة” أحد أفضل اللاعبين الجاهزين.

إمام عاشور

احمد نبيل كوكا

ودخل أحمد نبيل كوكا، ضمن الحسابات الرسمية للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بالمنتخب، ليكون أقوى وأفضل الحلول للمنتخب الوطني، حيث يرغب المدير الفني في أن يكون رمانة الميزان في خط الوسط.

مباراة صعبة واستعداد جيد لتصفيات المونديال

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مباراة كرواتيا سوف تكون صعبة للغاية، في ظل امتلاك المنتخب عدد من اللاعبين الأقوياء في أقوى أندية العالم مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

مودريتش

وأوضح مدرب المنتخب، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن بطولة كأس عاصمة مصر لها مكاسب مفيدة ومتعددة، وأن المنتخب اكتسب المزيد من الخبرات الكبيرة في البطولة، وسوف يعمل على استغلالها أفضل استغلال.

وشدد على أن المباراة مهمة للغاية استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لافتاً إلى أن عناصر المنتخب بالكامل جاهزة لمواجهة الفريق الكروي الأول لكرواتيا.

أسلحة كرواتيا القادرة على صنع الفارق

على الجانب الاخر، يمتلك المنتخب الكرواتي عددًا من اللاعبين المميزين الذين يمثلون تهديدًا للفراعنة خلال تلك المواجهة، تحديدًا لاعبي خط الوسط، وعلى رأسهم المخضرم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

لوكا مودريتش

يعد مودريتش أحد العناصر الأساسية في منتخب بلاده وريال مدريد لفترات طويلة، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم بشكل عام، لا سيما أنه توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018.

لوكا مودريتش

وتواجد اللاعب صاحب الـ38 عامًا ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده، أمام منتخب تونس، في نصف نهائي البطولة، على استاد القاهرة الدولي، وتمكن المنتخب الكرواتي من الفوز بركلات الترجيح 4/5.

مارسيلو بروزوفيتش

يعتبر بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر السعودي الحالي، وإنتر ميلان السابق، من أهم لاعبي منتخب كرواتيا، إذ يعيش حالة من التألق خلال الموسم الجاري مع فريقه في الدوري السعودي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 7، خلال 31 مباراة.

كوفاسيتش

ماتيو كوفاسيتش

كوفاسيتش لاعب خط وسط مانشستر سيتي الحالي، وريال مدريد السابق، من أخطر لاعبي المنتخب الكرواتي، إذ يقدم مردودًا جيدًا خلال الموسم الحالي مع فريقه الإنجليزي، وظهر ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده امام تونس.

أندريه كرماريتش

يشغل كرماريتش مركز رأس الحربة، ويلعب حاليًا لفريق هوفنهايم الألماني، إذ شارك في 23 مباراة خلال الموسم الجاري، تمكن من تسجيل 10 أهداف، وصناعة هدف وحيد، ما يعني خطورته على مدافعي منتخب مصر خلال المواجهة المقبلة، بعد تواجده ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في مواجهة الأمس.

موعد مباراة مصر و كرواتيا

يواجه منتخب مصر الأول نظيره كرواتيا، في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المواجهة المرتقبة والمنتظرة، والتي ستقام على ملعب ستاد العاصمة الإدارية، ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر.