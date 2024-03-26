صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا و نهاية الأسبوع الجاري، حيث نشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث تصل إلى 36 درجة على معظم محافظات الصعيد، و30 درجة على محافظة القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بموجة حارة جديدة بسبب كتل هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة بقيم تبدأ من 3 وتصل إلى 9 درجات.

تحذير الأرصاد لـ9 محافظات

كشف تقرير تفصيلي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات لـ9 محافظات في إقليمي شمال وجنوب الصعيد من طقس الأيام المقبلة خاصة نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن وصول درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة على بعض المحافظات، وهي «بني سويف - المنيا - الفيوم - البحر الأحمر- أسيوط - الوادي الجديد- أسوان - سوهاج - قنا».

كتل صحراوية شديدة الحرارة

شددت هيئة الأرصاد على تعرض البلاد لكتل صحراوية جنوبية شديدة الحرارة، تعمل على رفع درجات الحرارة بين 7 لـ9 درجات، خلال نهاية الأسبوع، كما تختفي فرص تكاثر السحب ووجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد، أنّ الموجة الحارة تبدأ من طقس اليوم الثلاثاء، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتبدأ قيم الحرارة العظمي في الارتفاع الطفيف يومي الأربعاء والخميس حتى تصل العظمى في القاهرة إلى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-3-2024

-القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

-جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

-شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

-جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 27-3-2024

-القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

-جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

-شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

-جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الخميس 28-3-2024

-القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

-جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

-شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

-جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 29-3-2024

-القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

-جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

-شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

-جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.