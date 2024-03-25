دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، دون الكشف عن مصدر المعلومة، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى القائمين على تربية الدواجن وبين المواطنين، عن مدى صحة تلك الأنباء.

“الزراعة” تنفي ظهور فيروس جديد

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الأنباء المتداولة حول وجود فيروس يتسبب في نفوق الدواجن، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الوزارة قامت بالتنسيق العاجل مع اتحاد منتجي الدواجن لطمأنة العاملين في هذا المجال والجمهور، مبيناً أن القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً وأن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن.

مجلس الوزراء: قطاع الدواجن خال من الأمراض

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، تواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، وأنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع.

قطاع الدواجن خال من الامراض

وشدد مجلس الوزراء، على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، من خلال سحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، واتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة حال اكتشاف أي أوبئة أو فيروسات منتشرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

دورات إنتاج الدواجن منتظمة

أكد مصدر حكومي، أن دورات إنتاج الدواجن بالمزارع تسير بشكل منتظم دون وجود أي مشكلات صحية، مع ارتفاع نسبة الإشغال في عنابر التسمين وتزايد معدلات الإنتاج من الدواجن، بما يغطي كافة الاحتياجات بالرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك تزامناً مع شهر رمضان الكريم.

إنتاج الدواجن

وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.