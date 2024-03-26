الجو هيتحسن.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم على تلك المحافظات

قدمت نشرة التاسعة المذاعة عبر فضائية “الأولى”، تقريرا بتفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء على جميع المحافظات.

ووفقا للتقرير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفئ نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبردوة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقسا بارد على أغلب الأنحاء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات:

القاهرة 26-17

الإسكندرية 25-17

مطروح 22-15

بور سعيد 26-16

الإسماعيلية 27-17

السويس 26-16

العريش 25-15

طابا 24-15

شرم الشيخ 27-18

الغردقة 26-16

الأقصر 28-17

أسوان 29-17

الوادي الجديد 27-13

شلاتين 28-18

حلايب 25-19