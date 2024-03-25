رياح وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الفترة المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تعيش مصر خلال هذه الفترة أجواء شتوية بامتياز وتقلبات شديدة في حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس.

دم استقرار الطقس

استمرار الاجواء الباردة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 مارس 2024، حيث تستمر الأجواء الباردة على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر، حيث يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت بوجود حركة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يزيد من برودة الطقس.

الظواهر الجوية البادرة

اضطرابات جديدة خلال أيام

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء 26 مارس إلى الأحد 31 مارس هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اضطرابات جديدة في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، التي تتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان 2024، تبدأ اليوم الاثنين 25 مارس وتستمر حتى يوم الأحد نهاية شهر مارس الجاري.

وكشفت الهيئة في بيان لها أن مشهد الطقس الآن يتصدره ظاهرتان جويتان مؤثرتان هما: كثافة الشبورة المائية وحركة الرياح الشديدة، وناشدت جميع المواطنين اتخاذ كافة التدابير الممكنة خلال الساعات القادمة لمواجهة موجة الطقس السيء، خاصة السائقين على الطرق السريعة.

وقالت الهيئة إن البلاد تتعرض على بعض الطرق الزراعية والسريعة لشبورة مائية تظهر بكثافة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة، تؤثر على الرؤية وتسبب صعوبة وإعاقة في حركة المرور، مع تنشط حركة الرياح على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى جنوب سيناء محملة بالرمال والأتربة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في القاهرة وكافة المحافظات اعتبارًا من غد الثلاثاء 26 مارس، لتكون أجواء حارة خلال ساعات النهار ومائلة للبرودة خلال فترات الليل.

بيان الارصاد

نشاط حركة الرياح

قالت الهيئة إن أجواء الطقس ستكون مائلة للدفء وستسود خلال فترات النهار على القاهرة والجيزة، ومحافظات الوجه البحري، ومدن السواحل الشمالية، وتكون دافئة على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وباردة في ساعات الليل على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة مثيرة للرمال والأتربة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد منذ يوم الأربعاء 27 مارس حتى يوم الأحد نهاية الشهر الجاري ستشهد نشاط حركة الرياح على بعض محافظات شمال البلاد تمتد حتى شمال الصعيد، مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ومائلة للبرودة في فترات الليل

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شاهدنا حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مثل أنخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوت في أغلب المحافظات.

وأضافت " غانم " ـ أن هذه الأحوال من كل عام طبيعية جداً ولا يوجد شئ عارض ولا خارج عن المألوف، موضحة أن بداية موسم الربيع يحدث هذه التقلبات الجوية لانه موسم انتقالي.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غداً ستتحسن الأحوال الجوية وسيحدث أرتفاع في درجات الحرارة أزيد درجتين عن اليوم، منوهه إلى أن متوقع درجة الحرارة غذاً تكون 22 درجة مئوية مع يوم الثلاثاء 26 درجة مئوية والأربعاء والخميس تصل إلى 30 درجة مئوية.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 13.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.