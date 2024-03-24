هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخبار سارة بشأن طقس الغد، الثلاثاء، متوقعة أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 25 مارس 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية بعد سقوط أمطار اليوم علي بعض المناطق في القاهرة، وأن يكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية 21 درجة، وشمال الصعيد 23 درجة، وجنوب الصعيد 26 درجة.