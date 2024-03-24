الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، منها أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة.

تقلبات جوية شديدة يشهدها هذا الأسبوع، حيث كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع من السبت 23 مارس حتى الجمعة 29 مارس.

وقال فهيم إن هذا الأسبوع يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار، ليبدأ بحرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً، وينتهى بحرارة حول 35 - 37 نهارا.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الاسبوع بأمطار شمالا يومي السبت و الاحد ورياح نشطة شمالية باردة وينتهى بشرد جنوبي حار .

هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن توقعاتها لهذا الأسبوع، وقالت إنه من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، ستشهد البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء القادم ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.