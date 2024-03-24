بعد حالة عدم الاستقرار.. الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن طقس غد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات الماضية، حالة عدم الاستقرار كان سريعة.

واسترسلت: البلاد تأثرت بمنخفض جوي سريع، ولكن مع الغد سيكون هناك تحسن في حالة الطقس.

وأشارت إلى أن هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة مع يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأكملت: هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد.