تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري، إنه هذا الامر يسيب وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم والتي تحجب أشعة الشمس وتؤدي إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث تشهد العظمى في القاهرة الكبرى العظمى 20 درجة مئوية.



وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن وجود نشاط في سرعات الرياح من 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة، خاصة في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري و محافظات الصعيد، كما أنها مثيرة للرمال والأتربة في محافظات البحر الأحمر.



وأنهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنها حالة جوية سريعة مدتها اليوم، وبدءا من غدا الأثنين، تتلاشى فرص سقوط الأمطار، مع ارتفاع في قيم درجات الحرارة، ومع نهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في القاهرة العظمى.

