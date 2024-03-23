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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبحث عن عريس.. الراقصة دينا تطلق تصريحات غير متوقعة.. كلام سلاف فواخرجي: تهريج .. تفاصيل

الراقصة دينا
الراقصة دينا

دا تهريج| رد عنيف للفنانة دينا على تصريحات سلاف فواخرجي عن وجود الجنة والنار

دينا: انتصرت على الرجالة.. وفيفي عبده محترمة جداً
دينا: لم استطع تغيير نظرة المُجتمع في الراقصة
دينا: المجتمع لدية صراع كبير مع الراقصة.. ونبيلة عبيد قدمت جزء من الحقيقة

الفنانة دينا: انا بدور على راجل بيحب الرقص

 

استضافت الفنانة منى عبدالوهاب، الراقصة الاستعراضية دينا، في برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، والتي أطلقت عدة تصريحات نارية خلالها.
وخلال أحداث الحلقة، اليوم الجمعة، قالت دينا، إن :"انتصرت على الرجالة.. وفيفي عبده محترمة جداً".

 

وأضافت دينا، ان : "مش من حق حد يتطفل على حياتي الشخصية وخصوصياتي، ولو فتحت الباب للناس هتدخل".

 

وأشارت دينا إلى أن الرقص يفرغ الطاقة داخل الإنسان، بالإضافة إلى أنها تعتبر أن الحزن ليس له علاقة بالعمل، موضحة أن أفضل أيام تعمل فيها وهي حزينة.

وخلال أحداث الحلقة، انتقدت الراقصة الاستعراضية دينا، تصريحات سلاف فواخرجي، عن الجنة والنار، قائلة :"تصريحاتها تهريج، وما ينفعش اللي بتقوله ده، والجنة والنار مذكورين في القرآن، والقرآن الكريم لا يتغير".

وكشفت الراقصة الاستعراضية دينا، عن أنها تبحث عن زوج يحب الرقص وعملها في الرقص الاستعراضي، مشيرة إلى أن هذا الأمر صفة أساسية في نصفها الثاني الذي تبحث عنه.
وأضافت الراقصة الاستعراضية دينا، أن :"أنا بدور على عريس، وبدور على راجل بيحب الرقص، بعشق عملي كراقصة استعراضية".


وقالت الراقصة دينا أن المجتمع يعاني من حالة وصفتها بالغريبة جدًا، بينه وبين الراقصة، حيث يدعونها لإحياء الأفراح والحفلات، لكنهم لا يتزوجون منها.

وأضافت دينا، أن ما قدمته الفنانة نبيلة عبيد في فيلمها الراقصة والسياسي في شخصية سونيا سليم، جزء كبير من الصراع التي تعيشه الراقصة في المجتمع المصري.

وقالت دينا أن ما لا يعرفه المُجتمع عنها أنها شخصية عادية كما باقي الشخصيات، أم وربة منزل، أطبخ بنفسي وأقوم بأمور المنزل بنفسي، وهذه حالة من أيام تحية كاريوكا، وأضافت أن في بداية حياتها العملية، كان لديها صراع في تغيير نظرة المُجتمع للراقصات، لكنها خسرت في هذا الصراع ولم تستطع تغيير نظرة المُجتمع، لكنها اكتفت بتغيير وجهة نظرها هي عن المهنة وعن المُجتمع.

وقالت دينا أن من المصائب في مُجتمعنا هو الصور النمطية، فالمغني الذي يقف على المسرح ويغني لا يعرف الله، ورُبما الممثل والممثلة وحسب الأدوار التي يقدمونها، ومن الأشياء الغريبة التي حدثت معي، حينما قلت أنني أقرأ آية التحصين قبل العمل، فوجئت بهجوم شديد، لكن في النهاية لا أضع هذه الأراء في أهتماماتي.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.

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