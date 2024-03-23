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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا: بدور على راجل بيحب الرقص

دينا
دينا

استضافت الفنانة منى عبدالوهاب، الراقصة الاستعراضية دينا، في برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، والتي أطلقت عدة تصريحات نارية خلالها.


كشفت الراقصة الاستعراضية دينا، عن أنها تبحث عن زوج يحب الرقص وعملها في الرقص الاستعراضي، مشيرة إلى أن هذا الأمر صفة أساسية في نصفها الثاني الذي تبحث عنه.


وأضافت الراقصة الاستعراضية دينا، أن :"أنا بدور على عريس، وبدور على راجل بيحب الرقص، بعشق عملي كراقصة استعراضية".


برنامج ع المسرح تقدمة الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.
 

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