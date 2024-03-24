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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في التعامل مع موجة الطقس السيئ والتي تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم، حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

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وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ
ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

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وأشار رحمي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.

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إجتماع المجلس التنفيذي الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الجولات الميدانية الاستعداد القصوى المتابعة الميدانية المتابعة المستمرة تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن المحافظة

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