عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بحضور أعضاء النواب والشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

txt

الذكرى 1084 لـ تأسيس الجامع الأزهر احتفالية بمركز ثقافة طنطا

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة بشهر رمضان المبارك وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عددا من التوجيهات جاء أهمها توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، استمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المساجد ،المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

الأردن .. بيان مهم للخارجية بشأن مصادرة 8 آلاف دونم من الضفة الغربية


وشدد المحافظ على  استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، الاهتمام بنظافة الترع والمصارف، مراجعة صيانة المعدات الهندسية بالمراكز والمدن والاحياء والإصلاح الفوري لها ،متابعة الاستعدادات بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، متابعة تجهيزات صوامع، وهناجر، وشون على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، المتابعة الدورية للمشروعات من رؤساء المراكز والمدن ، رفع درجة الاستعداد القصوى في الصحة والمرور والمرافق العامة في العشرة الأواخر من رمضان ،تشديد الرقابة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.

txt

نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمجمع محاكم طنطا والمحلة ويرد على الشائعات

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية ،الإدارة العامة لأملاك الدولة ، البنك الزراعي ،المستشار القانوني للمحافظة.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

IMG-20240323-WA0087
IMG-20240323-WA0087
IMG-20240323-WA0085
IMG-20240323-WA0085
IMG-20240323-WA0079
IMG-20240323-WA0079
IMG-20240323-WA0074
IMG-20240323-WA0074
IMG-20240323-WA0086
IMG-20240323-WA0086
IMG-20240323-WA0082
IMG-20240323-WA0082
التصالح بمخالفات البناء الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الشوارع الرئيسية السكر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اتخاذ القرارات اتخاذ القرار الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد المتابعة الدورية المراكز التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

19 مرشحا لحجز مقاعد محكمة استئناف طنطا.. بدء تصويت المحامين بلجان الغربية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

الدوري السعودي يحاول خطف صفقة نجم أتليتكو مدريد

السفارة الروسية بالقاهرة تشكر من قدم التعازي في ضحايا هجوم كروكوس

زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين

المدرب يخرج عن صمته..منتخب البرازيل يتعاطف مع الضحايا بعد اتهام لاعبيه في قضايا اغتصاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

منى زكي وأحمد حلمي.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما.. شاهد

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ