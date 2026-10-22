هجمات روسية ليلية على كييف.. إصابة 15 شخصًا في العاصمة الأوكرانية

تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات روسية خلال ساعات الليل، أسفرت عن إصابة 15 شخصًا، وفقًا لما أعلنه عمدة المدينة، في تطور جديد يعكس استمرار الضربات الجوية المتبادلة في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت قناة «العربية عاجل» عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إعلانه سقوط المصابين جراء الهجمات الليلية، وسط استمرار التوترات العسكرية بين موسكو وكييف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية متعددة، بما في ذلك العاصمة، واستهداف منشآت ومناطق سكنية وبنى تحتية، وفقًا لتقارير إخبارية سابقة.

وتشير تقارير منشورة في 22 أكتوبر 2026 إلى تعرض كييف لهجوم بصواريخ باليستية في الليلة السابقة، استهدف منشأة للنقل وألحق أضرارًا بمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية، مع تسجيل إصابات بين السكان.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الضربات الروسية التي طالت العاصمة الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، وشملت مناطق سكنية ومنشآت للطاقة، ما يزيد المخاوف بشأن سلامة المدنيين واستمرار الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.



