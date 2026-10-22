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مسئول عراقي يتهم إيران بانتهاك السيادة ويدعو للسيطرة على المنافذ الحدودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول عراقي يتهم إيران بانتهاك السيادة ويدعو للسيطرة على المنافذ الحدودية

ايران
ايران

اتهم مستشار رئيس الوزراء العراقي، خالد اليعقوب، إيران بارتكاب ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة على الحدود، والتسبب في اضطرابات تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق، داعيًا إلى فرض السيطرة الإلكترونية على جميع المنافذ الحدودية مع إيران، لضمان إحكام الرقابة على حركة العبور والتجارة.

وقال المستشار، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية، إن إيران تتسبب في «فوضى عارمة» على الحدود، متهمًا إياها بتعمد الإضرار بالاقتصاد العراقي، إلى جانب انتهاك سيادة البلاد من خلال إدخال شخصيات تابعة لها بصورة غير رسمية.

وشدد المسؤول العراقي على ضرورة إخضاع المنافذ الحدودية لنظام رقابي إلكتروني شامل، بما يعزز قدرة السلطات على متابعة حركة المسافرين والبضائع، ويحد من التجاوزات التي قد تحدث بعيدًا عن الإجراءات الرسمية، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المناطق الحدودية بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات عراقية لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع إيران، إذ أغلقت السلطات العراقية، الأربعاء، منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر، بهدف مراجعة الترتيبات الأمنية وتركيب أجهزة للكشف عن المواد المحظورة، بحسب مسؤولين نقلت عنهم وكالة «رويترز».

ويُعد منفذ الشيب أحد المعابر التجارية المهمة بين العراق وإيران، ويقع في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد، ويُستخدم في نقل السلع والبضائع وحركة المسافرين. وأثار إغلاقه تساؤلات بشأن مستقبل حركة التجارة الحدودية، في ظل اعتماد قطاعات عراقية على الواردات الإيرانية.

مستشار رئيس الوزراء العراقي العراق إيران الاقتصاد العراقي نظام رقابي

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