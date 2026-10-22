ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

هل حدث أن قال لكِ أحدهم كلمة عادية، لكنها تسببت في شعورك بالضيق أو البكاء، رغم أن يومك كان هادئًا ولم تتعرضي لموقف مزعج؟ قد تجدين نفسك تفكرين طويلًا في تعليق بسيط، أو تشعرين بأنك حساسة أكثر من المعتاد، ثم تتساءلين عن سبب تأثرك بهذا الشكل.

ولا يعني الانزعاج من الكلمات البسيطة بالضرورة أنكِ تبالغين في رد فعلك، فقد تتداخل عدة عوامل نفسية وجسدية تؤثر على طريقة استقبال المواقف اليومية، بداية من الإجهاد المتراكم وقلة النوم، وصولًا إلى القلق والتغيرات الهرمونية، وفقا لما نشره مايو كلينك.

لماذا تتضايقين من أبسط كلمة رغم أن يومك كان عاديًا؟

1. الضغوط النفسية المتراكمة

قد يبدو يومك عاديًا من الخارج، لكنك تحملين في داخلك ضغوطًا متراكمة بسبب المسؤوليات المنزلية أو العمل أو المشكلات العائلية التي لم تجدي وقتًا كافيًا للتعامل معها.

وفي هذه الحالة، قد تكون الكلمة البسيطة هي الموقف الذي يظهر معه الضيق المتراكم، وليس السبب الحقيقي وراءه.

لذلك، من المهم أن تمنحي نفسك وقتًا للراحة، وألا تنتظري حتى تشعري بالإرهاق الشديد قبل الاهتمام باحتياجاتك النفسية.

2. قلة النوم والإرهاق الجسدي

قد تؤثر قلة النوم على قدرة الدماغ على تنظيم الانفعالات والتعامل بهدوء مع المواقف اليومية، ما يجعلك أكثر عرضة للانزعاج أو سرعة الغضب.

كما أن الإجهاد المستمر قد يقلل قدرتك على تحمل الضغوط، حتى لو كانت بسيطة في الأيام العادية.

إذا لاحظتِ زيادة حساسيتك في الأيام التي تنامين فيها لساعات قليلة، فقد يساعدك تنظيم مواعيد النوم والحصول على راحة كافية على تحسين مزاجك.

3. القلق والتفكير الزائد

أحيانًا لا تكون المشكلة في الكلمة نفسها، بل في المعنى الذي يمنحه لها عقلك.

فقد تسمعين تعليقًا عابرًا، ثم تبدئين في التفكير فيما إذا كان المقصود به انتقادك أو التقليل من شأنك، وتستمرين في تحليل نبرة الصوت والكلمات بعد انتهاء الموقف.

الضيق

وقد يؤدي القلق والتفكير المتكرر إلى زيادة الشعور بالضيق، خاصة عندما لا تكون هناك معلومات كافية لمعرفة نية الشخص الآخر.

حاولي التوقف قليلًا قبل تفسير الموقف، واسألي نفسك عما إذا كان هناك دليل واضح على المعنى الذي فهمتِه، أم أنه مجرد احتمال.

4. التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية

قد تلاحظ بعض النساء زيادة الحساسية العاطفية أو سرعة الانفعال في الأيام السابقة للدورة الشهرية، نتيجة التغيرات الهرمونية المرتبطة بهذه المرحلة.

وقد يصاحب ذلك شعور بالحزن أو القلق أو التوتر، إلى جانب التعب أو اضطرابات النوم وتغير الشهية.

إذا تكرر الأمر في التوقيت نفسه من كل شهر، فقد يساعدك تسجيل الأعراض ومواعيد الدورة على ملاحظة النمط. أما إذا كانت الأعراض شديدة وتؤثر على حياتك اليومية، فمن الأفضل استشارة طبيبة لتقييم الحالة.

5. كبت المشاعر وعدم التعبير عن الاحتياجات

قد تعتادين تجاهل مشاعرك أو الموافقة على أمور لا ترغبين فيها لتجنب الخلافات، لكن استمرار ذلك قد يزيد شعورك بالضغط والاستياء.

وعندما يحدث موقف بسيط، قد يظهر الانزعاج بصورة أكبر مما تتوقعين، لأنك لا تتعاملين مع الموقف الحالي وحده، بل مع مشاعر سابقة لم تعبري عنها.

يمكنك البدء بالتعبير عن احتياجاتك بهدوء، ووضع حدود مناسبة في العلاقات، بدلًا من تحمل كل شيء ثم الوصول إلى مرحلة يصعب فيها التحكم في الانفعال.

6. الحساسية تجاه النقد أو الخوف من الرفض

قد يتأثر بعض الأشخاص بصورة أكبر بالتعليقات التي يشعرون أنها تحمل انتقادًا أو رفضًا، خاصة إذا كانوا يربطون تقييم الآخرين بقيمتهم الشخصية.

فقد تتحول ملاحظة بسيطة إلى شعور بأن الطرف الآخر لا يقدر جهودك أو لا يحترمك، رغم أن قصده قد يكون مختلفًا.

ولا يعني ذلك أن مشاعرك غير صحيحة، لكن التمييز بين ما قيل فعلًا وما فهمتِه من الكلام يساعدك على التعامل مع الموقف بطريقة أكثر هدوءًا.

7. انخفاض المزاج أو الإرهاق النفسي

إذا أصبحتِ سريعة الانفعال بصورة متكررة، وفقدتِ رغبتك في الأنشطة التي كنتِ تستمتعين بها، أو شعرتِ بالحزن والتعب معظم الأيام، فقد يكون الأمر مرتبطًا بإرهاق نفسي أو مشكلة في المزاج تحتاج إلى الاهتمام.

وقد تؤثر بعض المشكلات الصحية أو الأدوية أيضًا على المزاج والطاقة، لذلك لا ينبغي افتراض أن السبب نفسي دائمًا.

كيف تتعاملين مع نفسك عندما تتضايقين من كلمة بسيطة؟

هناك خطوات قد تساعدك على تنظيم انفعالاتك دون التقليل من مشاعرك:

توقفي قبل الرد: امنحي نفسك بضع لحظات حتى يهدأ الانفعال الأول.

حددي ما أزعجك: هل كانت الكلمة نفسها، أم نبرة الصوت، أم أنها ذكرتك بموقف قديم؟

لا تتخذي قرارات أثناء الغضب: أجلي النقاشات المهمة حتى تشعري بالهدوء.

اهتمي بالنوم والراحة: لأن الإرهاق قد يزيد صعوبة التحكم في الانفعالات.

عبري عن مشاعرك بوضوح: يمكنك قول إن تعليقًا معينًا أزعجك، دون الدخول في خلاف أو اتهام الطرف الآخر.

راقبي توقيت الانفعال: تسجيل مواعيد الضيق والنوم والدورة الشهرية قد يساعدك على اكتشاف العوامل المرتبطة به.

متى تحتاجين إلى استشارة مختص؟

إذا استمرت سرعة الانفعال أو الحزن لفترة، أو أثرت على علاقاتك وعملك وحياتك اليومية، فمن الأفضل استشارة مختص نفسي أو طبيب لتقييم الأسباب.

أما إذا ظهرت تغيرات مزاجية مفاجئة وشديدة أو صاحبتها أعراض جسدية جديدة، فقد يكون من المناسب أيضًا إجراء تقييم طبي.