بيزيرا أجهش بالبكاء.. إعلامي يسخر من تصريحات الزمالك ويستعيد واقعة عبدالله السعيد

سخر الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، من تصريحات ماهر غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بشأن تأثر البرازيلي بيزيرا بقرار رحيله عن القلعة البيضاء، مستعيدًا الجدل الذي أُثير سابقًا حول تصريح عدلي القيعي الشهير بشأن بكاء عبدالله السعيد.

ونشر محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» تعليقًا ساخرًا على تصريحات ماهر غريب، التي كشف خلالها أن بيزيرا سجل فيديو اعتذار لجماهير الزمالك مرتين، بسبب تأثره الشديد بقرار الرحيل وارتباطه القوي بالجماهير.

وأشار فارس إلى أن حديث غريب عن أن بيزيرا كان على وشك البكاء بسبب رحيله عن الزمالك يتوافق مع المعنى اللغوي لعبارة «أجهش بالبكاء»، التي تعني التهيؤ للبكاء والاستعداد له.

واستعاد مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» الجدل الذي صاحب تصريح المهندس عدلي القيعي بشأن أن عبدالله السعيد «أجهش بالبكاء»، والذي تعرض للسخرية والتشكيك من جانب قطاع من جماهير الزمالك لسنوات، معتبرًا أن التصريحات الأخيرة أعادت فتح النقاش حول الواقعتين.

وأضاف فارس أن عبدالله السعيد نفسه أكد واقعة بكائه خلال ظهوره الإعلامي مع إبراهيم فايق يوم 19 أغسطس 2024، مستشهدًا بذلك في تعليقه على الجدل الدائر حول تصريحات ماهر غريب بشأن بيزيرا.

واختتم فارس تعليقه بعبارة: «يعجبني الزمان حين يدور، فيجعل من كلمات الأمس حُجّةً على أصحابها اليوم»، في إشارة ساخرة إلى المفارقة بين ردود الفعل السابقة على تصريح القيعي والتصريحات الأخيرة بشأن لاعب الزمالك.

وكان ماهر غريب قد أوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بيزيرا سجل فيديو اعتذار لجماهير الزمالك مرتين؛ إذ تأثر بشدة في المرة الأولى وكاد يبكي بسبب رحيله عن النادي، في ظل ارتباطه القوي بالجماهير.

وأضاف أن اللاعب تلقى عرضًا مغريًا لم يستطع مقاومته، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل، موضحًا أن النادي لم يرَ ضرورة لنشر فيديو الاعتذار الثاني، بعدما نشر بيزيرا بيان اعتذار عبر صفحته الشخصية.