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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك يسدد قضايا عمر فرج ونداى وسامسون وساسي من عائد بيع بيزيرا

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحرك نادي الزمالك لسداد أقساط القضايا الخاصة بعدد من اللاعبين السابقين، مشيرًا إلى أن النادي يعتمد على السيولة المالية التي حصل عليها من بيع البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا في الوفاء بهذه الالتزامات.

وأوضح شوبير أن الزمالك كان قد وضع جدولة لسداد مستحقات قضايا عمر فرج، وإبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا، وفرجاني ساسي، من خلال دفع مبالغ مالية في مواعيد محددة، مضيفًا: «معلوماتي إن في عمر فرج دفع 200 ألف دولار».

وأشار إلى أن هذه القضايا كلفت الزمالك مبالغ مالية ضخمة، بسبب ما وصفه بوجود أخطاء كبيرة في التعامل مع التعاقدات، قائلًا: «الزمالك أدبس فيها لأنه كان هناك أخطاء بشعة وغير عادية في التعامل مع كل هذه القضايا، الزمالك أخطأ أخطاء بالجملة وكلفته ملايين الملايين».

واختتم شوبير حديثه بتوجيه انتقادات لطريقة إدارة ملفات التعاقدات داخل الزمالك، متسائلًا: «إزاي الناس عندنا لا بتعرف تكتب عقود ولا تتعاقد مع لاعبين وكل القضايا بنخسرها؟»


 

نادي الزمالك أقساط القضايا الخاصة كونراد ميشالاك بيزيرا وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا عمر فرج

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