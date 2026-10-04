الزمالك يبدأ استعدادته لمواجهة الجيش الرواندي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

ويخوض الفريق مرانه اليوم الأحد، استعداداً لمباراته الأولى في البطولة غدٍ الاثنين أمام الجيش الرواندي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من الجيش الرواندي ،وميشال الرواندي.

ويسعى الفريق إلى تحقيق نتائج مميزة والمنافسة بقوة على اللقب والظهور بصورة مشرفة خلال منافسات البطولة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى:هشام السبكي – محمد سامي – يوسف ناجي.

الجناح الأيسر:محمد مؤمن صفا «دودي» – بلال مسعود.

الظهير الأيسر:حسن قداح – يحيى الكردي – محمد عبد الغني – محمود علي.

صانع الألعاب:عمر صادق «بيبو» – حمزة توكل – زياد حشاد.

الجناح الأيمن:أكرم يسري – عبد الرحمن أشرف «بودي».

الظهير الأيمن:أحمد حسام – مصطفى بشير – يوسف عمرو.

الدائرة:شادي خليل – بيجاد مروان – حسن أحمد.