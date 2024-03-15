عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذكرى 1084 لـ تأسيس الجامع الأزهر احتفالية بمركز ثقافة طنطا

الازهر الشريف
الازهر الشريف

ينظم الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر و قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بإشراف فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى.. احتفالية كبرى بالمركز الثقافي  لمدينة طنطا في السابع من رمضان المبارك، احتفاءً بمرور ١٠٨٤ عاما على انشاء الجامع الأزهر.. صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

محافظا الغربية وكفر الشيخ ورئيس جامعة طنطا يشهدون مناقشة رسالة دكتوراه.. تفاصيل

وبحضور كافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والمحلية، وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

txt

منذ بدء العدوان.. اعتقال 7585 فلسطينيا من الضفة الغربية

تهدف الإحتفالية الي التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى  اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى ونشر الدين السمح في كل مكان من أرض المعمورة ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي فقد ظل الأزهر منذ أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة الوسطية والاعتدال، يأتي طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يتألقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، يتخرجون سفراء ينشرون رسالة الإسلام في كل مكان من العالم، بما ينفع الشعوب والمجتمعات ويحقق الوحدة التآلف والتآذر والتعاون الإنساني في شتى بقاع الأرض

الأزهرية الازهر الشريف الإدارة المركزية الدين والشريعة الجامع الازهر القيادات التنفيذية المركز الثقافي الوسطية والاعتدال جمع البحوث الإسلامية ذكرى تأسيس الجامع الازهر رئيس الإدارة المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يوقع عقد تقديم خدمات الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

تحت مظلة تحالف العمل الأهلى.. مؤسسة أبو العينين تقيم أكبر مائدة رمضانية ثابتة ومتحركة

أمام معبر رفح.. متطوعو التحالف الوطني ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

للمرة الثانية.. تأجيل عمومية الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أول جمعة في رمضان.. هاشم: الجندي المصري رفض الإفطار في حرب أكتوبر

أول جمعة في رمضان.. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة

أحمد صبري ينعى والدة أحمد ويوسف أيوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

المتابعون وصفوها بالخائنة.. جدل بسبب دعم ملكة جمال العراق للاحتلال الإسرائيلي

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ