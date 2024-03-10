محافظا الغربية وكفر الشيخ ورئيس جامعة طنطا يشهدون مناقشة رسالة دكتوراه.. تفاصيل

استقبل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه لعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ بكلية الحقوق جامعة طنطا.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمحافظ الغربية على حسن الاستقبال، مؤكدا أن محافظة الغربية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال إقامة العديد من المشروعات، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية بالغربية تحت قيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والتعاون المثمر الذي يكلل دائما بالنجاح نحو مزيد من التنمية على أرض الغربية.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ بعنوان (دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة )بمقر كلية الحقوق جامعة طنطا .