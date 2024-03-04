غدا..انطلاق مؤتمر "آداب طنطا" عن "مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة" بشرم الشيخ

تنطلق، غدًا /الثلاثاء/ فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا، بعنوان "مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة: تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر.

وقال رئيس جامعة طنطا إن المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الآداب يأتي تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية التي تتبناها جامعة طنطا لتحقيق أهداف وركائز الجمهورية الجديدة، اتساقًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية "مصر 2030".

وقال عميد كلية الآداب بجامعة طنطا إن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 66 باحثًا من الجامعات المصرية والعربية، مثل الكويت والسعودية والعراق، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على دور العلوم الإنسانية في "الجمهورية الجديدة"، وما تواجهها من تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، سواء في العلوم الاجتماعية والنفسية واللغة والأدب والإعلام وتطبيقات الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المؤتمر يناقش ستة محاور أساسية تظهر دور العلوم الإنسانية في "الجمهورية الجديدة"، وتحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، اتساقًا مع رؤية "مصر 2030".