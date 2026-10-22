أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. احرص عليها يوميًا للحفظ والبركة وراحة القلب

تعد أذكار الصباح من العبادات التي قد ينساها عدد من الناس في بداية يومه، رغم أنها تتضمن ذكر الله والاستغفار والدعاء بالحفظ والبركة والطمأنينة، لذا معرض في السطور التالية أذكار الصباح مكتوبة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لمعرفة الصيغ الصحيحة التي يستحب ترديدها كل يوم، ويُستحب للمسلم أن يبدأ يومه بها.

ما هو فضل أذكار الصباح ؟

تتعدد فضائل المداومة على هذه الأذكار لتشمل منافع دنيوية وأخروية هائلة، ومن أبرزها:

الحفظ والوقاية من الشرور فهي وقاية تحمي المسلم من شرور الإنس والجن، والسحر، والحسد، والعين طوال اليوم.

جلب الطمأنينة وراحة النفس لقوله تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.

تحصيل الأجور العظيمة حيث تحتوي الأذكار على تسبيح وتحميد وتهليل، وكل كلمة منها ترفع درجات المسلم.

نيل مغفرة الذنوب ودخول الجنة لأن منها “سيد الاستغفار”.

جلب البركة في الرزق مع بداية اليوم والاستعانة بالله لتيسر الأعمال.

أذكار الصباح الصحيحة من السنة

يفضل للمسلم أن يقول أذكار الصباح مع فجر كل يوم، والذي يمتد إلى شروق الشمس، ويستحب لكل مؤمن أن يردد أذكار الصباح كاملة حتى قبل الزوال عند فواتها ومن أفضل الأدعية والأذكار:

«أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

«اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».

«رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا» (ثلاث مرات).

«حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (سبع مرات).

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (ثلاث مرات).

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».

«سبحان الله وبحمده» (مائة مرة).

أذكار الصباح للتحصين والحفظ من الشرور

«أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

«اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».

«رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا» (ثلاث مرات).

«حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (سبع مرات).

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (ثلاث مرات).

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».

«سبحان الله وبحمده» (مائة مرة).

أذكار نبوية تمنح القلب السكينة والطمأنينة

تساعد أذكار الصباح كاملة على تقوية الصلة بالله تعالى، وتمنح المسلم السكينة والطمأنينة لتكون سببا في جلب التوفيق والرزق، كما أنها سبب في الحفظ من الشرور، ومن أفضل أدعية الصباح:

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وافتح لي أبواب الخير والتوفيق، وبارك لي في وقتي وعلمي وعملي، واجعل يومي هذا مليئًا بالخير والبركة والنجاح.

اللهم أجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.

يا رب مع مطلع هذا الفجر افتح لنا الخير في كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسم الأرزاق قسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وامنحنا فى يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.

اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل، ودبر أمرى فإنى لا احسن التدبير، اللهم افتح لى أبواب رزقك وارزقنى من حيث لا أحتسب.

اللهم أجعل فى هذا الفجر فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

يا رب فى فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

دعاء الصباح للتوفيق وزيادة الرزق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب».