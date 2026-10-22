قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: قدرات إيران الاقتصادية والعسكرية في أدنى مستوياتها حاليا
هجمات روسية ليلية على كييف.. إصابة 15 شخصًا في العاصمة الأوكرانية
هجوم روسي يلحق أضرارًا بمسار المترو جنوب كييف
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. احرص عليها يوميًا للحفظ والبركة وراحة القلب
الحكومة تكشف موقفها من الدعم: لا تقليص للمستحقين وزيادة سنوية مطروحة
دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر
ترامب: راضون تماما عن عدم انخراط روسيا في أي تعاون مع إيران
مسئول عراقي يتهم إيران بانتهاك السيادة ويدعو للسيطرة على المنافذ الحدودية
عمدة موسكو: إسقاط 56 مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية
إعلام أوكراني: دوي 8 انفجارات على الأقل في كييف
عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد أعظم إنجازاتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. احرص عليها يوميًا للحفظ والبركة وراحة القلب

أذكار ودعاء الصباح
أذكار ودعاء الصباح
أحمد سعيد

تعد أذكار الصباح من العبادات التي قد ينساها عدد من الناس في بداية يومه، رغم أنها تتضمن ذكر الله والاستغفار والدعاء بالحفظ والبركة والطمأنينة، لذا معرض في السطور التالية أذكار الصباح مكتوبة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لمعرفة الصيغ الصحيحة التي يستحب ترديدها كل يوم، ويُستحب للمسلم أن يبدأ يومه بها.

ما هو فضل أذكار الصباح ؟

تتعدد فضائل المداومة على هذه الأذكار لتشمل منافع دنيوية وأخروية هائلة، ومن أبرزها:

  • الحفظ والوقاية من الشرور فهي وقاية تحمي المسلم من شرور الإنس والجن، والسحر، والحسد، والعين طوال اليوم.
  • جلب الطمأنينة وراحة النفس لقوله تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.
  • تحصيل الأجور العظيمة حيث تحتوي الأذكار على تسبيح وتحميد وتهليل، وكل كلمة منها ترفع درجات المسلم.
  • نيل مغفرة الذنوب ودخول الجنة لأن منها “سيد الاستغفار”.
  • جلب البركة في الرزق مع بداية اليوم والاستعانة بالله لتيسر الأعمال.

أذكار الصباح الصحيحة من السنة

يفضل للمسلم أن يقول أذكار الصباح مع فجر كل يوم، والذي يمتد إلى شروق الشمس، ويستحب لكل مؤمن أن يردد أذكار الصباح كاملة حتى قبل الزوال عند فواتها ومن أفضل الأدعية والأذكار:

  • «أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».
  • «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».
  • «رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا» (ثلاث مرات).
  • «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (سبع مرات).
  • «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (ثلاث مرات).
  • «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».
  • «سبحان الله وبحمده» (مائة مرة).

أذكار الصباح للتحصين والحفظ من الشرور

  • «أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».
  • «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور».
  • «رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا» (ثلاث مرات).
  • «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (سبع مرات).
  • «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (ثلاث مرات).
  • «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».
  • «سبحان الله وبحمده» (مائة مرة).

أذكار نبوية تمنح القلب السكينة والطمأنينة

تساعد أذكار الصباح كاملة على تقوية الصلة بالله تعالى، وتمنح المسلم السكينة والطمأنينة لتكون سببا في جلب التوفيق والرزق، كما أنها سبب في الحفظ من الشرور، ومن أفضل أدعية الصباح:

  • اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وافتح لي أبواب الخير والتوفيق، وبارك لي في وقتي وعلمي وعملي، واجعل يومي هذا مليئًا بالخير والبركة والنجاح.
  • اللهم أجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.
  • اللهم مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.
  • يا رب مع مطلع هذا الفجر افتح لنا الخير في كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسم الأرزاق قسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وامنحنا فى يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.
  • اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل، ودبر أمرى فإنى لا احسن التدبير، اللهم افتح لى أبواب رزقك وارزقنى من حيث لا أحتسب.
  • اللهم أجعل فى هذا الفجر فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.
  • يا رب فى فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

دعاء الصباح للتوفيق وزيادة الرزق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب».

أذكار الصباح أذكار الصباح مكتوبة كاملة أذكار الصباح الصحيحة أذكار الصباح من السنة أذكار الصباح مكتوبة بخط واضح أذكار الصباح للحفظ أذكار الصباح والاستغفار وقت أذكار الصباح فضل أذكار الصباح أذكار الصباح بعد صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

بيراميدز

هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشارك في جلسة أمن الوطن والمواطن في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التموين:

وزير التموين: مخزون السلع الأساسية آمن لـ 6 أشهر.. وتنويع الاستيراد لتعزيز أمن الأسواق

وزير المالية

منتدى مصر 2026.. وزير المالية يعرض مخطط رفع مستويات الحيز المالي لـ4.8 تريليون جنيه في عام 2030/2029

بالصور

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد