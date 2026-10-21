دعاء راحة القلب والفكر.. كيف يكون في منع النعمة عطاء من الله

دعاء راحة القلب والفكر ، راحة العقل والقلب نعمة عظيمة ، تنتج هذه النعمة من نعمة الرضا وحمدالله على ما قسمه الله لعبده ، ولاينشغل الفكر إلا بالله والرضا بالمقسوم وعدم الحقد أو حسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فكل شيء بقدر .. واذكر والدعاء واتسبيح والتحميد هم من أكثر الوسائل التي تعين على ذلك وعلينا استغلا جزء من اليوم في ترديدها ودعاء راحة القلب والفكر في السطور التالية.

دعاء راحة القلب والفكر

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

اللهم اشرح صدري، وأرح بالي، ويا من تقول للشئ كن فيكون أزل همي وفك كربي، وأسعد قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم استر عورتي و اقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، يارب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي، يارب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي

اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب، اللهم ارزقهم السعادة الدائمة ومداخيل الرزق المباركة وراحة البال الدائمة وطمأنينة القلب وبشرهم بأجمل الاقدار، وأعطهم الخير كله.

اللهم إني أسألك راحة تزيل بها متاعبي ومغفرة تمحو بها ذنوبي وانشراحا يذهب معه ضيق صدري صباح السعادة وراحه البال.

دعاء لراحة القلب

دعاء لراحة القلب، مشاغل الحياة وتعبها وصدماتها تتعب القلب، وعلاج راحة القلب الذكر والدليل على ذلك قوله تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28} ودعاء لراحة القلب يستحب أن نقول فيه

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

اللهم أسعد كل من أدخل السعادة إلى قلبي اللهم أرزقه بكل خفقة قلب فرحا وبكل صباح عفوا وكل مساء صفوا وارزقه راحة البال أينما كان ويكون أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ ووأنْ أعمَلَ صالحًا ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك.

دعاء لراحة البال والرضا

دعاء لراحة البال والرضا عندما يستقر الإيمان في قلب المؤمن ويعرف الله حق معرفة ويدرك جيدا الفرق بين الحق والباطل، هنا سيرضى ويهدي باله قال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه وكان أحد الفقهاء يقول إن أعطاك أغناك وإن منعك أرضاك وقال تعالى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ{غافر:60}... قال تعالى هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ السّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَاْ إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً، سورة الفتح..

وقال عليه الصلاة والسلام: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تَعجِز، وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)؛ رواه مسلم.

-إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين، رب انصرني على القوم المفسدين، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله العظيم الحليم.

اللهم يا حي ياقيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يابديع السماوات والأرض، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، يامجيب الدعوات، يا قاضِ الحاجات، ويا مغيث اللهفات.

اللهم أرحنا بعد التعب وأسعدنا بعد الحزن وكافئنا بعد الصبر..اللهم إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا وهمها اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لا تكلني إلى أحد من عبادك، ولا تجعل لي حاجة عند غيرك، وأغنني بك يا الله، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد.(اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ).

(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).