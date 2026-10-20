بعد تصريحات منى زكي عن ابنتها.. أبو بكر جاد الرب يحذر من تأثير المشاهير على القيم والأخلاق

حذر الشيخ أبو بكر جاد الرب ، إمام بوزارة الأوقاف، من خطورة التصريحات الصادرة عن الشخصيات المشهورة وتأثيرها على المجتمع، وذلك تعليقًا على تصريحات الفنانة منى زكي بشأن نصائحها لابنتها لي لي حول العلاقات العاطفية والزواج.

تصريحات منى زكي عن ابنتها عن العلاقات

وقالت منى زكي ، عن نصائحها لابنتها: «عايزة أشوفها هتعاند مع الدنيا إزاي، بنصحها متجورش دلوقتي يعني تحب واتساب وتحب تاني».

من جانبه، قال الشيخ أبو بكر جاد الرب: «بعيدًا عن الأشخاص لكن يجب أن ننتبه إلى خطر هذه التصريحات على المجتمع كله لأنها دعوة إلى ما لا يحمد عقباه، فالشرائع كلها تجرم تعدد العلاقات وتحافظ على القلوب من الانكسار، وإن أردنا أن نستكشف الأحداث والحقائق الدنيوية فمن خلال علاقات سوية وليس بصراع مع الأخلاق ولا هدم للقيم».

وأضاف: «وكم من المرات قلنا ولا زلنا نقول أن الشخصيات المشهورة لها تأثير خطير جدًا، ففي الماضي كان الذي يربي الأب والأم والمدرسة بقيم الدين والأخلاق، وأما اليوم فالذي يربي هو التك توك والفيس بوك والمواقع المختلفة والشخصيات المشهورة أو المؤثرة».

واختتم حديثه قائلًا: «فياليتنا ندرك خطورة كلامها وخطأها في نفس الوقت ويا ليتها تصلح ما أفسدته بقولها وكلامها».