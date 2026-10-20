قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية
خبير عسكري: نتنياهو يخشى هجومًا إيرانيًا يهدد حظوظه الانتخابية
الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة
الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي حادث طريق اسيوط بمستشفى 6 أكتوبر المركزي
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية حقل «أفروديت» القبرصي تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر
وزير الدفاع البريطاني: مقاتلات تايفون ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية
بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة نفط بالقرب من الدقم العمانية
مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان ضد برشلونة والزمالك أمام بترول أسيوط
وزير الصحة: منتدى مصر 2026 فرصة للتواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات
بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ
وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق
مدبولي: حجم المعمور المصري وصل إلى 14% من مساحة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد تصريحات منى زكي عن ابنتها.. أبو بكر جاد الرب يحذر من تأثير المشاهير على القيم والأخلاق

الشيخ أبو بكر جاد الرب
الشيخ أبو بكر جاد الرب
إيمان طلعت

حذر الشيخ أبو بكر جاد الرب ، إمام بوزارة الأوقاف، من خطورة التصريحات الصادرة عن الشخصيات المشهورة وتأثيرها على المجتمع، وذلك تعليقًا على تصريحات الفنانة منى زكي بشأن نصائحها لابنتها لي لي حول العلاقات العاطفية والزواج.

تصريحات منى زكي عن ابنتها عن العلاقات

وقالت منى زكي ، عن نصائحها لابنتها: «عايزة أشوفها هتعاند مع الدنيا إزاي، بنصحها متجورش دلوقتي يعني تحب واتساب وتحب تاني».

من جانبه، قال الشيخ أبو بكر جاد الرب: «بعيدًا عن الأشخاص لكن يجب أن ننتبه إلى خطر هذه التصريحات على المجتمع كله لأنها دعوة إلى ما لا يحمد عقباه، فالشرائع كلها تجرم تعدد العلاقات وتحافظ على القلوب من الانكسار، وإن أردنا أن نستكشف الأحداث والحقائق الدنيوية فمن خلال علاقات سوية وليس بصراع مع الأخلاق ولا هدم للقيم».

وأضاف: «وكم من المرات قلنا ولا زلنا نقول أن الشخصيات المشهورة لها تأثير خطير جدًا، ففي الماضي كان الذي يربي الأب والأم والمدرسة بقيم الدين والأخلاق، وأما اليوم فالذي يربي هو التك توك والفيس بوك والمواقع المختلفة والشخصيات المشهورة أو المؤثرة».

واختتم حديثه قائلًا: «فياليتنا ندرك خطورة كلامها وخطأها في نفس الوقت ويا ليتها تصلح ما أفسدته بقولها وكلامها».

تصريحات منى زكي عن ابنتها منى زكي الشيخ أبو بكر جاد الرب تصريحات الفنانة منى زكي بشأن نصائحها لابنتها لي لي حول العلاقات العاطفية والزواج تصريحات منى زكي عن ابنتها عن العلاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

عوض الوزير محافظ شبوة

اليمن.. مقتل 58 وإصابة 200 في هجوم للفصائل اليمنية على معسكر حكومي بشبوة

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تستعد لحسم المتأهلين للمرحلة النهائية من دوري النجباء في موسمه الثالث

المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي

المرجع الديني العراقي جواد الخالصي يُؤيد ويدعم نداء شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة

الشيخ أبو بكر جاد الرب

بعد تصريحات منى زكي عن ابنتها.. أبو بكر جاد الرب يحذر من تأثير المشاهير على القيم والأخلاق

بالصور

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس

رائحة كريهة في الأنف باستمرار.. أسباب تحتاج إلى الانتباه

رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة

بعد واقعة جويرية.. 7 علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد