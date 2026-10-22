4 إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا غرب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 4 أشخاص جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في تطور جديد يعكس استمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون داخل القطاع.

وبحسب ما أوردته تقارير الإعلام، وقع القصف في محيط مدرسة تابعة للأونروا، وهي الوكالة الأممية المعنية بتقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

ولم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو الحالة الصحية للمصابين، كما لم يتضح ما إذا كان القصف قد أسفر عن أضرار مادية داخل المدرسة أو في محيطها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، مع استمرار تعرض مناطق مختلفة للقصف والعمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر على حياة المدنيين، خصوصًا في المواقع التي يلجأ إليها السكان بحثًا عن الأمان.

وتثير الهجمات التي تطال المدارس والمنشآت المدنية مخاوف متزايدة بشأن سلامة النازحين، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من القطاع من نقص الخدمات الأساسية، وتواجه المستشفيات ضغوطًا كبيرة في التعامل مع المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وتُعد مدارس الأونروا من المواقع التي استُخدمت لإيواء أعداد من الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم نتيجة العمليات العسكرية، ما يجعل تعرض هذه المنشآت للقصف مصدرًا إضافيًا للقلق بشأن أوضاع المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية.

وفي تقارير سابقة، وثقت الأونروا حوادث أثرت على منشآتها في قطاع غزة، بما في ذلك مدارس في خان يونس، مشيرة إلى استمرار توثيق الحوادث والتحقق من تفاصيلها.

وحتى الآن، تظل تفاصيل الواقعة الأخيرة محدودة وفق المعلومات الأولية التي نقلتها قناة الغد، في انتظار صدور بيانات إضافية من الجهات الطبية أو المؤسسات المعنية توضح ملابسات القصف وحصيلة الإصابات النهائية.