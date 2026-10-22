إعلام أمريكي: واشنطن تقلص قواتها في الشرق الأوسط الأيام الماضية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة قلصت وجود قواتها في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية واستمرار التوترات الإقليمية.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلًا عن الإعلام الأمريكي، أن الخطوة تأتي في وقت تتخذ فيه واشنطن إجراءات احترازية لحماية موظفيها ومصالحها في المنطقة، وسط مخاوف من تجدد الهجمات على أهداف أمريكية ومنشآت حيوية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم السعودية، كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الوزارة تخطط لإجلاء أفراد أسر من عدد من البعثات الدبلوماسية الأمريكية الأخرى في منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن الوزارة أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم في السعودية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في ظل الهجمات التي تستهدف مواقع مدنية داخل المملكة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، على خلفية الهجمات المرتبطة بإيران والفصائل المسلحة المدعومة منها، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة المنشآت الحيوية والمصالح الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت بعض دبلوماسييها إلى المنطقة خلال الأشهر الماضية، بعد سحب عدد منهم على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت أمريكية، ردًا على الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي اندلعت في نهاية فبراير، وفقًا للتقرير المنشور.

وتعكس التطورات الأخيرة تصاعد الإجراءات الأمريكية لتقييم المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط، وسط ترقب لتأثيرها على الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي، ومسار المواجهة الإقليمية خلال الفترة المقبلة.