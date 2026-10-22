هجوم روسي يلحق أضرارًا بمسار المترو جنوب كييف

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف تضرر أجزاء من مسار المترو في جنوب المدينة، جراء هجوم روسي، في تطور يعكس امتداد آثار الهجمات إلى البنية التحتية ووسائل النقل داخل العاصمة الأوكرانية.

وأوضح عمدة كييف، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، أن الأضرار طالت أجزاء من مسار المترو جنوبي العاصمة، دون أن تتضمن المعلومات الواردة حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن حجم التلفيات أو مدى تأثيرها على حركة القطارات وانتظام الخدمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعرض العاصمة الأوكرانية لهجمات متكررة استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية، إذ شهد مطلع أكتوبر الجاري أضرارًا في جسر الجنوب بكييف، شملت أجزاء من الطريق والمنشآت الخرسانية الواقية لمسار المترو، ما أدى حينها إلى تعطيل حركة النقل عبر الجسر.



