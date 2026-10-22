قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا هوادة مع إيران.. نتنياهو يضع خططًا لاستئناف ضرب طهران بعد انتخابات التجديد النصفي في أمريكا
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة .. احرص عليها تحصنك من الشيطان
طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة
4 إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا غرب خان يونس
ترامب: قدرات إيران الاقتصادية والعسكرية في أدنى مستوياتها حاليا
هجمات روسية ليلية على كييف.. إصابة 15 شخصًا في العاصمة الأوكرانية
هجوم روسي يلحق أضرارًا بمسار المترو جنوب كييف
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. احرص عليها يوميًا للحفظ والبركة وراحة القلب
الحكومة تكشف موقفها من الدعم: لا تقليص للمستحقين وزيادة سنوية مطروحة
دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر
ترامب: راضون تماما عن عدم انخراط روسيا في أي تعاون مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم روسي يلحق أضرارًا بمسار المترو جنوب كييف

كييف
كييف

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف تضرر أجزاء من مسار المترو في جنوب المدينة، جراء هجوم روسي، في تطور يعكس امتداد آثار الهجمات إلى البنية التحتية ووسائل النقل داخل العاصمة الأوكرانية.

وأوضح عمدة كييف، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، أن الأضرار طالت أجزاء من مسار المترو جنوبي العاصمة، دون أن تتضمن المعلومات الواردة حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن حجم التلفيات أو مدى تأثيرها على حركة القطارات وانتظام الخدمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعرض العاصمة الأوكرانية لهجمات متكررة استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية، إذ شهد مطلع أكتوبر الجاري أضرارًا في جسر الجنوب بكييف، شملت أجزاء من الطريق والمنشآت الخرسانية الواقية لمسار المترو، ما أدى حينها إلى تعطيل حركة النقل عبر الجسر.


 

كييف عمدة كييف روسيا موسكو هجوم روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

بيراميدز

هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الزمالك

مصطفى نجم: الزمالك يسير بخطى ثابتة.. وحصد النقاط أهم من الأداء

الاهلي

محمد بركات: الأهلي خسر رامي ربيعة.. وياسر إبراهيم من أهم عناصر الدفاع

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

بالصور

ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد

ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد
ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد
ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد