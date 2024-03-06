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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا تقفز 256 مركزا دوليا في تصنيف "سيماجو" العالمي

رئيس جامعة طنطا الدكتور
رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة حققت قفزة في التصنيف الدولي "سيماجو"؛ ليرتفع ترتيبها بمقدار 256 مركزاً عن العام السابق، حيث جاءت الجامعة في المركز 3884 على المستوى العالمي، في نتيجة التصنيف للعام 2024 مقارنة بالمركز 4140 في العام السابق، وحافظت الجامعة على ترتيبها على المستوى المحلي في المركز العاشر بين الجامعات المصرية.

وأشاد ذكي ‏- وفقا لبيان أصدرته الجامعة - بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مؤكداً أن ذلك يأتي نتاج الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة انتاجهم العلمي. مما يعزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

جدير بالذكر أنه تم تعديل منهجية التصنيف للعام الحالي؛ بحيث يرتكز على ثلاثة معايير رئيسة هي: التأثير البحثي الذي يمثل 50% من الوزن النسبي ويندرج تحته 11 مؤشراً فرعياً، وتأثير الابتكار والذي يمثل 30% من الوزن النسبي، ويندرج تحته ثلاثة مؤشرات فرعية، والتأثير المجتمعي والذي يمثل 20% من الوزن النسبي ويندرج تحته ستة مؤشرات فرعية منها ثلاثة مؤشرات جديدة تمت إضافتها لنسخة التصنيف لهذا العام لاحتسابها في تقييم الجامعات، وتتمثل هذه المؤشرات في توليد المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ومشاركة المرأة في عمليات البحث، واستخدام النتائج التي تم الحصول عليها في إنشاء أو تحسين السياسات العامة.

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