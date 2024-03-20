نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمجمع محاكم طنطا والمحلة ويرد على الشائعات

أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الثلاثاء، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين، بمجمع محاكم طنطا، والمحلة، استمع خلالها لمطالب المحامين، وتحدث معهم في الشأن النقابي.



كما تحدث نقيب المحامين، خلال جولته في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي تردد بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.



وقال نقيب المحامين، إنه استن سنة جديدة لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد وسط أعضاء الجمعية، في غرف واستراحات المحامين، للاستماع لهم عن قرب، مؤكدًا أنها سنة حميدة يجب أن تستمر في نقابة المحامين.



وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.

الإشراف القضائي على العملية الانتخابية

وتابع نقيب المحامين: «أردنا من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية من بدء استلام الأوراق حتى إعلان النتيجة، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة».



وقال ، إنه تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم افتتاح نادي الطور بجنوب سيناء، وسيتم افتتاحه غدًا الإثنين، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.



وأوضح نقيب المحامين، أن المحام كان يأتي من محافظات الصعيد أو من محافظات القناة، أو من محافظات الدلتا، إلى القاهرة لتجديد الكارنيه، والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، وهذا قمة المعاناة، مشددًا أن هذا ما دفعه إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، والتي استفاد منها جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتت بثمارها».



وشدد ، على أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع الميكنة من خلال إتاحة تطبيق على الموبايل يستطيع المحامي من خلاله تجديد الاشتراك واستخراج البطاقة العلاجية، وسيكون كارنيه المحامي ممغنط، يستطيع من خلاله دفع كافة معاملاته المالية.

وفتح عبدالحليم علام، باب المناقشة والحوار مع المحامين المتواجدين بالغرف والاستراحات، واستمع لمطالبهم ووعدهم بتقديم أفضل الخدمات التي تصب في مصلحة الجمعية العمومية.