رصاصة في مؤخرة الرأس.. كينيا تدفع ثمن الحرب في مدينة مويالي الإثيوبية

قُتلت امرأة كينية إثر إصابتها بما يُعتقد أنها رصاصة طائشة في بلدة "مويالي" الحدودية يوم 2 نوفمبر، ليرتفع بذلك عدد الكينيين الذين لقوا حتفهم في سياق النزاع الدائر في منطقة "مويالي" الإثيوبية المجاورة إلى ثلاثة أشخاص، وفقاً لتقارير إعلامية كينية.

وكانت الضحية، أمينة غوتشي، تتحدث مع مسؤول أمني في مكاتب مقاطعة "مارسابيت" بالقرب من محاكم "مويالي"، حين أصيبت في مؤخرة رأسها بما يُرجح أنها رصاصة طائشة.

سقطت أمينة مغشياً عليها، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "مويالي" الفرعي، حيث أُعلن عن وفاتها فور وصولها. وقد أجرت الشرطة فحصاً للجثة قبل تسليمها إلى ذويها.

وأفادت وسائل إعلام كينية بأن السلطات ربطت المقذوف بالقتال الدائر عبر الحدود.

وأسفرت تداعيات النزاع عن إصابة نحو 20 شخصاً، مع تسجيل حوادث أخرى شملت سقوط رصاص طائش وقذائف صاروخية داخل الأراضي الكينية.

كما تم تفجير ذخائر غير منفجرة بشكل آمن بالقرب من مدرسة ابتدائية ومواقع أخرى.

وأدى هذا الوضع الأمني ​​المضطرب إلى تعطيل العملية التعليمية، مما دفع السلطات إلى نقل الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الكينية من المدارس القريبة من الحدود.

كما أفاد سكان محليون بسماع أصوات إطلاق نار من الجانب الكيني.

وتسبب العنف في أزمة نزوح واسعة النطاق؛ حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف إثيوبي عبروا الحدود إلى كينيا، وتحديداً إلى مقاطعة "مارسابيت".

وتعود جذور الاشتباكات في منطقة "مويالي" الإثيوبية -التي تخضع لإدارة مشتركة بين إقليمي "أوروميا" و"الصومال" الإثيوبيين- إلى نزاع حول إنشاء مكتب إداري تابع لإقليم "الصومال" ورفع علمه في منطقة تطالب بها أيضاً إدارة إقليم "أوروميا".

وتصاعدت حدة التوترات في أعقاب مقتل الفتى "ديكو جاتان آغا"، البالغ من العمر 13 عاماً، في 18 أكتوبر، خلال تبادل لإطلاق النار مرتبط بهذا النزاع.

وبدأت اشتباكات مستمرة شاركت فيها قوات أمنية تابعة للإقليمين في 22 أكتوبر تقريباً، حيث أفادت تقارير باستخدام أسلحة ثقيلة مع اتساع رقعة القتال لتشمل عدة مناطق.

وأسفر النزاع عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وتضرر منازل ومتاجر، وتعطل الخدمات، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

لا تزال الأرقام المستقلة حول أعداد الضحايا غير متوفرة، في حين أدى استمرار القتال إلى تفاقم المخاوف الأمنية والإنسانية على جانبي الحدود.