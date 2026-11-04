قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصاصة في مؤخرة الرأس.. كينيا تدفع ثمن الحرب في مدينة مويالي الإثيوبية

الحرب في مدينة مويالي الإثيوبية
الحرب في مدينة مويالي الإثيوبية
ناصر السيد

قُتلت امرأة كينية إثر إصابتها بما يُعتقد أنها رصاصة طائشة في بلدة "مويالي" الحدودية يوم 2 نوفمبر، ليرتفع بذلك عدد الكينيين الذين لقوا حتفهم في سياق النزاع الدائر في منطقة "مويالي" الإثيوبية المجاورة إلى ثلاثة أشخاص، وفقاً لتقارير إعلامية كينية.

وكانت الضحية، أمينة غوتشي، تتحدث مع مسؤول أمني في مكاتب مقاطعة "مارسابيت" بالقرب من محاكم "مويالي"، حين أصيبت في مؤخرة رأسها بما يُرجح أنها رصاصة طائشة. 

سقطت أمينة مغشياً عليها، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "مويالي" الفرعي، حيث أُعلن عن وفاتها فور وصولها. وقد أجرت الشرطة فحصاً للجثة قبل تسليمها إلى ذويها.

وأفادت وسائل إعلام كينية بأن السلطات ربطت المقذوف بالقتال الدائر عبر الحدود. 

وأسفرت تداعيات النزاع عن إصابة نحو 20 شخصاً، مع تسجيل حوادث أخرى شملت سقوط رصاص طائش وقذائف صاروخية داخل الأراضي الكينية. 

كما تم تفجير ذخائر غير منفجرة بشكل آمن بالقرب من مدرسة ابتدائية ومواقع أخرى.

وأدى هذا الوضع الأمني ​​المضطرب إلى تعطيل العملية التعليمية، مما دفع السلطات إلى نقل الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الكينية من المدارس القريبة من الحدود. 

كما أفاد سكان محليون بسماع أصوات إطلاق نار من الجانب الكيني.

وتسبب العنف في أزمة نزوح واسعة النطاق؛ حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف إثيوبي عبروا الحدود إلى كينيا، وتحديداً إلى مقاطعة "مارسابيت".

وتعود جذور الاشتباكات في منطقة "مويالي" الإثيوبية -التي تخضع لإدارة مشتركة بين إقليمي "أوروميا" و"الصومال" الإثيوبيين- إلى نزاع حول إنشاء مكتب إداري تابع لإقليم "الصومال" ورفع علمه في منطقة تطالب بها أيضاً إدارة إقليم "أوروميا".

وتصاعدت حدة التوترات في أعقاب مقتل الفتى "ديكو جاتان آغا"، البالغ من العمر 13 عاماً، في 18 أكتوبر، خلال تبادل لإطلاق النار مرتبط بهذا النزاع. 

وبدأت اشتباكات مستمرة شاركت فيها قوات أمنية تابعة للإقليمين في 22 أكتوبر تقريباً، حيث أفادت تقارير باستخدام أسلحة ثقيلة مع اتساع رقعة القتال لتشمل عدة مناطق.

وأسفر النزاع عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وتضرر منازل ومتاجر، وتعطل الخدمات، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص. 

لا تزال الأرقام المستقلة حول أعداد الضحايا غير متوفرة، في حين أدى استمرار القتال إلى تفاقم المخاوف الأمنية والإنسانية على جانبي الحدود.

رصاصة في مؤخرة الرأس مؤخرة الرأس كينيا مدينة مويالي مدينة مويالي الإثيوبية الحرب في اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

المتهمين

راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

طلق نارى

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بقرية الفاوية بدشنا شمال قنا

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد