آبي أحمد يعادي الخرطوم.. إثيوبيا تغلق قنصلية السودان في مدينة أصوصا

أفادت مصادر لفضائية "روسيا اليوم" يوم الاثنين أن الحكومة الإثيوبية أغلقت قنصلية السودان في مدينة أصوصا وأعلنت طاقمها غير مرغوب فيه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، جراء استمرار هجمات الطائرات المسيرة المنطلقة من إثيوبيا على المدن السودانية في إطار دعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة السودان أودعت شكوى رسمية ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، متهمةً أديس أبابا بالاعتداء على مواقع وأعيان مدنية ومحطات كهرباء داخل الأراضي السودانية، انطلاقًا من أراضيها.

وقالت الخارجية السودانية إن الهجمات تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، فضلًا عن تعطيل الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

وكشف تقرير حكومي سوداني، نشر الأحد، أن الخرطوم وثّقت 70 هجومًا بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية خلال الفترة من 15 فبراير إلى 27 أكتوبر 2026، وأسفرت، بحسب التقرير، عن مقتل وإصابة مئات المدنيين والعسكريين.