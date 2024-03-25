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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تغير مفاجئ في حالة الطقس وأمطار غزيرة .. تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " تصل إلى القاهرة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس وأمطار غزيرة تضرب عدة محافظات".

وجاء في التقرير أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار على عدد من المحافظات وتصاحبها رياح شرقية، وهناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن هناك تحولات في حالة الطقس،وعلى الجميع توخي الحذر من التقلبات الجوية، وأن الإسكندرية تتعرض لموجة ونوة عوة وبرد العجوزة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة:  14   22  

 

العاصمة الإدارية:  13  22


6 أكتوبر:  13  23


بنها:  14   22


الإسكندرية:  13  21


العلمين الجديدة:  12  20


مطروح:   13  20


سيوة:  12   22


كاترين:  04  13


نخل:   08   20


بورسعيد:   15   22


الزقازيق:   14   22


الإسماعيلية:   13    23


السويس:   13   22


شرم الشيخ:   16    24


الغردقة:   16   24


الأقصر:  12    25


أسوان:   14   26
 

 

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