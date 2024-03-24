مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21.. وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم، الأحد 24-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 20.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 مارس 2024

قدّم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 24 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 20- 13

شرم الشيخ 25-17

الإسكندرية 19- 12

مطروح 18-10

بور سعيد 20-13

أسوان 28 - 15

الأقصر 26- 13

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.74 جنيه للبيع، 46.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.05 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.69 جنيه للبيع، و59.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.46 جنيه للبيع، و12.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي152.10 جنيه للبيع، و151.60جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 24 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468.5 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2601.5 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 24280 جنيها.