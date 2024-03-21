زيادة في أسعار الذهب .. عيار 21 يتخطى الـ 3000 جنيه

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إن سعر جرام الذهب تصدر التريند، حيث وصل سعر عيار 21 وصل إلى 3 آلاف و10 جنيهات.

وقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3440 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3010 جنيهات.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2580 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24080 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عالميا بشكل كبير بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وأبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات هذا العام، والذي جاء بعده انخفاض للدولار وعوائد السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 914.25 دولار، وقفز البلاديوم 1.2% إلى 1034 دولارًا.