الذهب عند مستوى قياسي بعد تثبيت الفيدرالي معدلات الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وسط انخفاض للدولار وعوائد السندات، وذلك بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي على توقعاته لثلاثة تخفيضات في معدلات الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 2206.30 دولار.

علاقة معدلات الفائدة بالذهب

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد، وتضغط على الدولار، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

هذا وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الأربعاء 20 مارس، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بـ 0.75% بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوطات معدلات الفائدة في أمريكا.



المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.70 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 914.25 دولار، وقفز البلاديوم 1.2% إلى 1034 دولاراً.