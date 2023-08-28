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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

الذهب 
الذهب 

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا، إذ هبط سعر الجرام من عيار 18 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة عند شراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم الاثنين

ويعتبر سعر الذهب اليوم أكثر ما يبحث عنه الآلاف يوميا من الراغبين في بيع أو شراء المعدن الثمين، فمن يرغب في الشراء يريد معرفة أسعار المعدن بالمصنعية، ومن يريد البيع يبحث عن سعر الجرام فقط.

 أسعار الذهب

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تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

1900 جنيه

اما سعر عيار 18 الأكثر انتشارا لشراء الخواتم وغيرها من المشغولات، فتراجع بقوة ليسجل نحو 1,916 جنيها للبيع ، مقتربا من 1900 جنيه بعد تخطيه 2000 جنيه قبل أيام قليلة.

أسعار الذهب في مصر 

ويبحث الكثير عن سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة، فهو محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، بدون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,577 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,255 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,933 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,503 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,880 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، قفزة إذ وصل سعرها إلى 1,915.46 دولارا بحلول الساعة 22:08 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وعند شراء المشغولات الذهبية يهتم الراغبون في الشراء بأسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24 لشراء السبائك والمشغولات، في الشراء وليس البيع.

الذهب 

عند حساب سعر المصنعية يقوم التاجر بإضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها.

وتختلف أسعار مصنعية السبائك  فيبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجرام عيار 18 أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

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