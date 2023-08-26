500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد أخر قفزة والتي صعدة بقوة بأسعار المعدن الأصفر ، خاصة اكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء وهو عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة.

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سعر الذهب الآن في مصر

وهبط سعر سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، إلى 18,040 بعد 18560 قبل أيام، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر كأعلى سعر سجله في ذروة ارتفاع المعدن.

الذهب

أسعار الذهب مباشر الآن

أما سعر الذهب مباشر اليوم في مصر محل اهتمام المقبلين على الشراء، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,600 جنيهً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,275 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم السبت، من عيار 18: 1,950 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,517 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 18,040 جنيها.



سعر الأونصة عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الفورية، عيار 24: 1914 دولارا بحلول الساعة 02:47 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل 2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، محل اهتمام الراغبون في الشراء وليس البيع، إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، بينما تكون مصنعية الذهب المستعمل نحو بين 20-25 جنيها حسب كل تاجر ذهب.

ولشراء السبائك يتم احتساب المصنعية بشكل مختلف ، فيبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية كما ذكرنا.