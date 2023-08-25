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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023.. فيديو

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داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة


وتعد   أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار.

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

 

ومنذ منتصف تعاملات أمس الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، سجل الذهب ارتفاعا جديدا في السوق المحلي، ليصل عيار 21 الأشهر والأكثر تداولًا في مصر 2290 جنيه، وذلك بعدما سجل في أبريل الماضي 2800 جنيها كرقم قياسي غير مسبوق.

 

وعاودت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، للاستقرار ، داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأشهر والأكثر تداولًا في مصر نحو 2280 جنيها كما كسر عيار 14 حاجز الـ 1500 ليسجل خلال تعاملات اليوم 1520 جنيها للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,606
عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,389
عيار 21 بيع 2260 شراء 2280
عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,954
عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,520
عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,303
الاونصة بيع 80,327 شراء 81,038
الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,240
الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,605,714

وخلال الساعات القليلة الماضية لم يتخطي سعر الذهب عيار 21 حاجز 2270 ، إلا أنه خلال التعاملات الصباحية اليوم وصل 2280 حيث يعد عيار 21 الأكثر شهرة داخل الأسواق المصرية .

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ النشاطين الصناعي والخدمي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. 


وارتفعت  العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.15% أو ما يعادل 22.1 دولار إلى 1948.1 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى لها منذ العاشر من أغسطس.
وعليه فقد وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين  حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1920.79 دولار.


ويواجه  مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من الـ24 إلى الـ26 من أغسطس.

ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدًا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

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انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

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هبوط أسعار أعيرة الذهب 21 و18 اليوم الجمعة 25-8-2023

إعفاء واردات الذهب 


يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، وحدوث توازن كبير في أسعار الذهب.

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